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Кременчук

Відключення електроенергії у Кременчуці: хто залишиться без світла 19 серпня

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 276

 

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 19 серпня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Пов'язані вони з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • вул. Космонавтів, 47-86;
  • вул. Академіка Герасимовича, 51-84;
  • вул. Чумацький шлях, 45-67;
  • пров. Гайдамацький;
  • пров. Михайлівський;
  • пров. Пилипа Орлика;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Академіка Маслова, 13/9;
  • вул. Ярмаркова;
  • вул. Кронштадська;
  • вул. Деповська;
  • вул. Військова;
  • вул. Ново-Іванівська;
  • вул. Басейна;
  • вул. Миколи Кучми;
  • вул. Силікатна;
  • пров. Ново-Іванівський;
  • пров. Столярний;
  • пров. Тихий;
  • пров. Силікатний;
  • пров. Редутний.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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