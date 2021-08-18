Відключення електроенергії у Кременчуці: хто залишиться без світла 19 серпня

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 19 серпня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Пов'язані вони з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:
- вул. Чкалова;
- вул. Космонавтів, 47-86;
- вул. Академіка Герасимовича, 51-84;
- вул. Чумацький шлях, 45-67;
- пров. Гайдамацький;
- пров. Михайлівський;
- пров. Пилипа Орлика;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Академіка Маслова, 13/9;
- вул. Ярмаркова;
- вул. Кронштадська;
- вул. Деповська;
- вул. Військова;
- вул. Ново-Іванівська;
- вул. Басейна;
- вул. Миколи Кучми;
- вул. Силікатна;
- пров. Ново-Іванівський;
- пров. Столярний;
- пров. Тихий;
- пров. Силікатний;
- пров. Редутний.