Відключення електроенергії у Кременчуці: хто залишиться без світла 19 серпня

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 276

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 19 серпня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Пов'язані вони з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.



З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Чкалова;

вул. Космонавтів, 47-86;

вул. Академіка Герасимовича, 51-84;

вул. Чумацький шлях, 45-67;

пров. Гайдамацький;

пров. Михайлівський;

пров. Пилипа Орлика;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами: