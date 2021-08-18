Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Что нужно и не нужно делать, когда вы попали в скандал: кейс RED BULL
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Ольга Тіщенко
Нульова декларація, чи стосується більшості громадян
Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Полтавщина, Україна, Світ

Традиційна вишивка Полтавщини надихнула дизайнера Андре Тана на створення колекції

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 305

 

Решетилівська вишивка поєднує в собі кілька технік, завдяки чому вдалося створити унікальний мікс національних традицій та сучасних тенденцій

До 30-річчя Незалежності відомий український дизайнер Андре Тан створив лімітовану колекцію суконь та блуз, інформує видання «‎Караван». Надихнула митця традиційна вишивка Полтавщини - давня решетилівська техніка «‎білим по білому», яка є частиною Національного переліку нематеріальної спадщини.


Вишивка виконується білими нитками по білій тканині, що є символом чистоти та недоторканності жіночої краси. Одночасно майстри можуть використовувати від 5 до 7 технік: «лишва», різні види «мережок», «вирізування», «виколювання», «солов’їні вічка», «зерновий вивід».

Дизайнер преконаний, що одяг, виконаний з використанням решетилівської техніки, вдало поєднує національні мотиви з сучасними модними трендами.

0
Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: «Караван»
Теги: вишивка білим по білому Решетилівка
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх