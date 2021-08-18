Традиційна вишивка Полтавщини надихнула дизайнера Андре Тана на створення колекції

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 305

Решетилівська вишивка поєднує в собі кілька технік, завдяки чому вдалося створити унікальний мікс національних традицій та сучасних тенденцій

До 30-річчя Незалежності відомий український дизайнер Андре Тан створив лімітовану колекцію суконь та блуз, інформує видання «‎Караван». Надихнула митця традиційна вишивка Полтавщини - давня решетилівська техніка «‎білим по білому», яка є частиною Національного переліку нематеріальної спадщини.







Вишивка виконується білими нитками по білій тканині, що є символом чистоти та недоторканності жіночої краси. Одночасно майстри можуть використовувати від 5 до 7 технік: «лишва», різні види «мережок», «вирізування», «виколювання», «солов’їні вічка», «зерновий вивід».

Дизайнер преконаний, що одяг, виконаний з використанням решетилівської техніки, вдало поєднує національні мотиви з сучасними модними трендами.