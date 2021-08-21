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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Під Кременчуком завершилася відкрита першість ПАТ «Укртатнафта» з тенісу

Сьогодні, 15:13 Переглядів: 359

 

Вітаємо спортсменів

Вихідними під Кременчуком відбулася відкрита першість ПАТ «Укртатнафта» з тенісу. Почалися змагання з привітального слова голови профспілкового комітета Василя Хоменка.

У змаганнях взяли участь 8 спортсменів: Чумаков Валерій, Листопад Олексій, Хроменков Ігор, Гунько Владислав, Вовк Артем, Міхейко Сергій, Ізюмов Михайло, Савойло Микола.

Перемогу прогнозовано святкував лідер тенісної гри на підприємстві, представник 31 цеху Валерій Чумаков. На другому місці, програвши в фіналі з рахунком 6:4, представник 2 виробництва Ігор Храменков, і трете місце здобув представник 13 цеху Микола Совайло.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: СК "Нафтохімік"
Теги: теніс Укртатнафта
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