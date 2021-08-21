На Кременчуцькому водосховищі затримали браконьєра, який виловив 57 кг риби на 89 тис грн

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 316

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 249 (незаконний рибний промисел) КК України

20 серпня на узбережжі Кременчуцького водосховища, поблизу с. Шушвалівка, що на Глобинщині, виявили браконьєра. За даними Кременчуцького райуправління поліції, 28-річний чоловік займався незаконним промислом в межах заказника «Сулинський».

У нього вилучили гумовий човен, 6 сіток та 57 кілограмів риби різних видів. Шкоду, завдану біоресурсам, інспектори Полтавського рибоохоронного патруля оцінили у 89 300 гривень.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконний рибний промисел). Тривають слідчі дії.