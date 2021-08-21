Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Александр Березянский
Что нужно и не нужно делать, когда вы попали в скандал: кейс RED BULL
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Ольга Тіщенко
Нульова декларація, чи стосується більшості громадян
Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Кременчуцькому водосховищі затримали браконьєра, який виловив 57 кг риби на 89 тис грн

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 316

 

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 249 (незаконний рибний промисел) КК України

20 серпня на узбережжі Кременчуцького водосховища, поблизу с. Шушвалівка, що на Глобинщині, виявили браконьєра. За даними Кременчуцького райуправління поліції, 28-річний чоловік займався незаконним промислом в межах заказника «Сулинський».

У нього вилучили гумовий човен, 6 сіток та 57 кілограмів риби різних видів. Шкоду, завдану біоресурсам, інспектори Полтавського рибоохоронного патруля оцінили у 89 300 гривень.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконний рибний промисел). Тривають слідчі дії.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: браконьерство рыба Кременчугское водохранилище
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх