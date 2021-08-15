Електронні квитки в транспорті Кременчука поки що під питанням

Досі не надійшло жодної пропозиції від компаній, які займаються впровадженням систем електронного обліку
З 1 серпня зросла вартість проїзду в транспорті Кременчука, і багато хто очікує на впровадження електронного квитка, анонсоване після цієї події. Під час засідання виконкому 11 серпня міський голова Віталій Малецький розповів, як просувається справа.
Зараз компанії, які пропонували послуги з впровадження систем електронного обліку пасажирів, аналізують економічну ефективність програм. Проте, жодної конкретної пропозиції від них досі не надійшло.
Тож поки що кременчужанам залишається тільки чекати.