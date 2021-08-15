Електронні квитки в транспорті Кременчука поки що під питанням

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 290

Досі не надійшло жодної пропозиції від компаній, які займаються впровадженням систем електронного обліку

З 1 серпня зросла вартість проїзду в транспорті Кременчука, і багато хто очікує на впровадження електронного квитка, анонсоване після цієї події. Під час засідання виконкому 11 серпня міський голова Віталій Малецький розповів, як просувається справа.

Зараз компанії, які пропонували послуги з впровадження систем електронного обліку пасажирів, аналізують економічну ефективність програм. Проте, жодної конкретної пропозиції від них досі не надійшло.

- Але вони знають про тариф, знають, що є потреба, - уточнив Віталій Малецький.

Тож поки що кременчужанам залишається тільки чекати.





