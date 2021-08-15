Хто завтра сидітиме без світла у Кременчуці

Світла не буде з 6 до 18 години
«Полтаваобленерго» повідомляє про тимчасові відключення електроенергії, що відбудуться в Кременчуці 16 серпня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.
З 06.00 до 18.00 світла не буде за адресами:
- вул. Манагарова, 1, 1а, 1г, 1д, 3а,
- пров. Зоряний, 3, 5, 7, 9,
- пров. Республіканська, 61а, 61б,
- пров. Олександра Білаша, 8а
- вул. Чкалова,
- пров. Сінний,
- пр. Приозерний,
- туп. Проточний
З 08.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Павла Чубинського,
- вул. Приходька, 48-58,
- пров. Березневий
- вул. Перекопська,
- вул. Садківська,
- пров. Технічний,
- пров. Перекопський
- вул. Якова Петруся,
- вул. Карбишева,
- вул. Броніслава Урбанського,
- вул. Данила Галицького