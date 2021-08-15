Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Ольга Тіщенко
Нульова декларація, чи стосується більшості громадян
Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Кременчук, Споживач

Хто завтра сидітиме без світла у Кременчуці

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 350

 

Світла не буде з 6 до 18 години

«Полтаваобленерго» повідомляє про тимчасові відключення електроенергії, що відбудуться в Кременчуці 16 серпня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

З 06.00 до 18.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Манагарова, 1, 1а, 1г, 1д, 3а,
  • пров. Зоряний, 3, 5, 7, 9,
  • пров. Республіканська, 61а, 61б,
  • пров. Олександра Білаша, 8а
  • вул. Чкалова,
  • пров. Сінний,
  • пр. Приозерний,
  • туп. Проточний

З 08.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Павла Чубинського,
  • вул. Приходька, 48-58,
  • пров. Березневий
  • вул. Перекопська,
  • вул. Садківська,
  • пров. Технічний,
  • пров. Перекопський
  • вул. Якова Петруся,
  • вул. Карбишева,
  • вул. Броніслава Урбанського,
  • вул. Данила Галицького
0
Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік відключень
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх