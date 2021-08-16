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Кременчук, Культура, Топ-новость, Афіша

Як Кременчук святкуватиме День Незалежності

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 144

 

План святкових заходів

План заходів з підготовки та відзначення Дня Державного Прапора та 30-річниці Незалежності України. 

План святкових заходів

Дата проведення

Сплановані заходи

Місце проведення

21.07-

23.08

Проведення загальноміського конкурсу вишиванок «Вишиваний Кременчук»

 

18.08

16:00

Святковий захід для мешканців мікрорайонів № 4,6 «Від проголошення незалежності до нової України»

подвір’я контакт-центру

№ 4 пров. Гомельський, 22

18.08

16:00

Святкова концертна програма «Розквітай же, Україно, рідна земле, матінко моя»

контакт-центр № 16, 17 (вул. Шевченка, 19/3)

19.08

11:00

Спортивно-розважальна програма для дітей мікрорайону № 7 «Незалежні, Єдині, Вільні»

спортивний майданчик

вул. Шмідта, 1

19.08

11:00

Вулична виставка «Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води…»

вул. Республіканська, 65

20.08

09:00

Урочисте підняття Державного Прапора України, присвячене Дню Державного Прапора України та 30-й річниці незалежності України

пам’ятник Т.Г.Шевченка, район річкового вокзалу

20.08

09:30,

10:00,

10:30

Покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченка, пам’ятного знаку «Героям Небесної Сотні», учасників операцій об’єднаних сил, антитерористичної операції

пам’ятник Т.Г.Шевченка; пам’ятний знак

«Героям Небесної Сотні»;

парк Ювілейний; Свіштовське кладовище

20.08

15:00

Дитяча програма «Моя Україно - єдина та вільна!»

КЗКіВ

«Парк Крюківський»,

вул. І.Приходька, 100А

20.08

16:00

Святковий захід для мешканців мікрорайонів № 1,2,3 «З днем народження, моя Україно»

регіональний ландшафтний парк «Кагамлицький»

20.08

11:00

Демонстрація вишиванок учасниками конкурсу та визначення переможців членами журі

велика зала міськвиконкому,

площа Перемоги, 2

22.08

12:00

Концертно-розважальна програма присвячена Дню Прапора та Дню Незалежності

с. Потоки

23.08-

24.08

10:00

Зустріч з ветеранськими організаціями

с. Потоки, с. Соснівка,

с. Мала Кохнівка,

с. Придніпрянське

24.08

16:00 -

збір учасників, 16:30 - старт

Велопарад «Веловишиванка 2021»

БК «КрАЗ» -

площа Перемоги

24.08

16:00 - 19:00

- Ігрова програма КЗК «Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дітей»;

- Ігрова програма КЗК «Міський Центр культури і дозвілля»;

-  локації КЗК «Кременчуцька публічна бібліотека»;

- виставка картин КЗК «Кременчуцька міська художня галерея»

центральна алея КЗК «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»

24.08

16:00

Концертно-розважальна програма присвячена Дню Прапора та Дню Незалежності

с. Придніпрянське

24.08

16:00

Розважальна програма міського духового оркестру

літня сцена КЗК «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»

24.08

16:00 - 19:00

Пішохідні екскурсії «Старі будівлі розповідають», «Екологічна стежка»

КЗК «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»»

24.08

16:45

 Концертна програма народного ансамблю пісні і танцю «Славутич»

літня сцена КЗК «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»

24.08

17:00

Нагородження переможців загальноміського конкурсу вишиванок «Вишиваний Кременчук»

літня сцена

КЗК «Міський парк

культури і відпочинку «Придніпровський»

24.08

17:00

Вуличний захід «З Днем народження, Україно!» у рамках програми «Патріот»

сквер ім. О.Бабаєва

24.08

17:00

Розважальна ігрова програма для дітей

площа біля Палацу культури «Нафтохімік»

24.08

17:15

 Концертна програма народного ансамблю пісні і танцю «Славутич»

літня сцена КЗК «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»

24.08

18:00

Концертна програма КЗК «Міський Центр культури і дозвілля»

літня сцена КЗК «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»

24.08

18:00

Програма «Кароке на фонтані»

площа біля Палацу культури «Нафтохімік»

24.08

19:00

Концертна програма народного хору «Джерело» палац культури «Нафтохімік»

літня сцена КЗК «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»

24.08

19:00

Святкова концертна програма

площа біля Палацу культури «Нафтохімік»

24.08

20:00

Концертна програма колективів КЗК «Кременчуцький міський Палац культури»

літня сцена КЗК «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»

24.08

20:00

Виступ гурту «Блек Джек»

площа біля Палацу культури «Нафтохімік»

25.08

16:00

Святково-розважальна програма для дітей мікрорайону № 10,11 «Україна єдина»

дитячий майданчик

між будинками

вул. Гвардійська, 25 та

вул. В.Пугачова, 33/27
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Автор: Альона Душенко
Теги: День Незалежності
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