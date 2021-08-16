Як Кременчук святкуватиме День Незалежності

План заходів з підготовки та відзначення Дня Державного Прапора та 30-річниці Незалежності України.
План святкових заходів
|
Дата проведення
|
Сплановані заходи
|
Місце проведення
|
21.07-
23.08
|
Проведення загальноміського конкурсу вишиванок «Вишиваний Кременчук»
|
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18.08
16:00
|
Святковий захід для мешканців мікрорайонів № 4,6 «Від проголошення незалежності до нової України»
|
подвір’я контакт-центру
№ 4 пров. Гомельський, 22
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18.08
16:00
|
Святкова концертна програма «Розквітай же, Україно, рідна земле, матінко моя»
|
контакт-центр № 16, 17 (вул. Шевченка, 19/3)
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19.08
11:00
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Спортивно-розважальна програма для дітей мікрорайону № 7 «Незалежні, Єдині, Вільні»
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спортивний майданчик
вул. Шмідта, 1
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19.08
11:00
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Вулична виставка «Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води…»
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вул. Республіканська, 65
|
20.08
09:00
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Урочисте підняття Державного Прапора України, присвячене Дню Державного Прапора України та 30-й річниці незалежності України
|
пам’ятник Т.Г.Шевченка, район річкового вокзалу
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20.08
09:30,
10:00,
10:30
|
Покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченка, пам’ятного знаку «Героям Небесної Сотні», учасників операцій об’єднаних сил, антитерористичної операції
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пам’ятник Т.Г.Шевченка; пам’ятний знак
«Героям Небесної Сотні»;
парк Ювілейний; Свіштовське кладовище
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20.08
15:00
|
Дитяча програма «Моя Україно - єдина та вільна!»
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КЗКіВ
«Парк Крюківський»,
вул. І.Приходька, 100А
|
20.08
16:00
|
Святковий захід для мешканців мікрорайонів № 1,2,3 «З днем народження, моя Україно»
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регіональний ландшафтний парк «Кагамлицький»
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20.08
11:00
|
Демонстрація вишиванок учасниками конкурсу та визначення переможців членами журі
|
велика зала міськвиконкому,
площа Перемоги, 2
|
22.08
12:00
|
Концертно-розважальна програма присвячена Дню Прапора та Дню Незалежності
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с. Потоки
|
23.08-
24.08
10:00
|
Зустріч з ветеранськими організаціями
|
с. Потоки, с. Соснівка,
с. Мала Кохнівка,
с. Придніпрянське
|
24.08
16:00 -
збір учасників, 16:30 - старт
|
Велопарад «Веловишиванка 2021»
|
БК «КрАЗ» -
площа Перемоги
|
24.08
16:00 - 19:00
|
- Ігрова програма КЗК «Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дітей»;
- Ігрова програма КЗК «Міський Центр культури і дозвілля»;
- локації КЗК «Кременчуцька публічна бібліотека»;
- виставка картин КЗК «Кременчуцька міська художня галерея»
|
центральна алея КЗК «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
|
24.08
16:00
|
Концертно-розважальна програма присвячена Дню Прапора та Дню Незалежності
|
с. Придніпрянське
|
24.08
16:00
|
Розважальна програма міського духового оркестру
|
літня сцена КЗК «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
|
24.08
16:00 - 19:00
|
Пішохідні екскурсії «Старі будівлі розповідають», «Екологічна стежка»
|
КЗК «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»»
|
24.08
16:45
|
Концертна програма народного ансамблю пісні і танцю «Славутич»
|
літня сцена КЗК «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
|
24.08
17:00
|
Нагородження переможців загальноміського конкурсу вишиванок «Вишиваний Кременчук»
|
літня сцена
КЗК «Міський парк
культури і відпочинку «Придніпровський»
|
24.08
17:00
|
Вуличний захід «З Днем народження, Україно!» у рамках програми «Патріот»
|
сквер ім. О.Бабаєва
|
24.08
17:00
|
Розважальна ігрова програма для дітей
|
площа біля Палацу культури «Нафтохімік»
|
24.08
17:15
|
Концертна програма народного ансамблю пісні і танцю «Славутич»
|
літня сцена КЗК «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
|
24.08
18:00
|
Концертна програма КЗК «Міський Центр культури і дозвілля»
|
літня сцена КЗК «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
|
24.08
18:00
|
Програма «Кароке на фонтані»
|
площа біля Палацу культури «Нафтохімік»
|
24.08
19:00
|
Концертна програма народного хору «Джерело» палац культури «Нафтохімік»
|
літня сцена КЗК «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
|
24.08
19:00
|
Святкова концертна програма
|
площа біля Палацу культури «Нафтохімік»
|
24.08
20:00
|
Концертна програма колективів КЗК «Кременчуцький міський Палац культури»
|
літня сцена КЗК «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
|
24.08
20:00
|
Виступ гурту «Блек Джек»
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площа біля Палацу культури «Нафтохімік»
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25.08
16:00
|
Святково-розважальна програма для дітей мікрорайону № 10,11 «Україна єдина»
|
дитячий майданчик
між будинками
вул. Гвардійська, 25 та
вул. В.Пугачова, 33/27