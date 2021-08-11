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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

МОЗ дозволив вакцинувати родичів працівників підприємств разом з колективами

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 396 Коментарів: 1

  

В Україні за весь період пандемії щеплення отримали 4 672 колективи, тобто 569 031 особа

З 10 серпня щеплення в складі колективу можуть отримати не тільки працівники підприємств, а й члени їхніх сімей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на особистій Facebook-сторінці.

Усього в Україні вакцинували 4 672 колективи, тобто 569 031 особу.

На яких підприємствах Кременчука найбільше працівників прищепили від коронавірусу

Пан Ляшко закликає вакцинуватися до нової хвилі СOVID-19, адже за останні три місяці, лише 0,7 % людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4 % госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

- Вакцинація колективів - це також і безпечний робочий простір та можливість у разі введення жорстких карантинних обмежень продовжувати працювати, - йдеться у повідомленні.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинація COVID-19 щеплення
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Коментарі: 1

1 244
hunter:
Сьогодні, 10:01

Скоро они будут доплачивать за вакцинацию,самим вакцинируемым,докторов семейных уже подсадили добровольно-принудительно.


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