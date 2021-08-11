МОЗ дозволив вакцинувати родичів працівників підприємств разом з колективами

З 10 серпня щеплення в складі колективу можуть отримати не тільки працівники підприємств, а й члени їхніх сімей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на особистій Facebook-сторінці.
Усього в Україні вакцинували 4 672 колективи, тобто 569 031 особу.
Пан Ляшко закликає вакцинуватися до нової хвилі СOVID-19, адже за останні три місяці, лише 0,7 % людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4 % госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.