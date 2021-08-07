На яких підприємствах Кременчука найбільше працівників прищепили від коронавірусу

За зверненням керівників підприємств мобільні бригади з вакцинації проводитимуть імунізацію людей прямо на місці роботи
Заступниця міського голови Ольга Усанова 6 серпня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації назвала промислові підприємства Кременчука, на яких від COVID-19 щепили найбільше працівників.
ТОП 5 виглядає так:
Нагадаємо, у разі введення жовтої чи помаранчевої зони карантинних обмежень працювати зможуть тільки ті навчальні заклади, де вакциновано 80% співробітників. Станом на 6 серпня у кременчуцьких школах прищепили 43% працівників, у закладах позашкільної освіти – 44%, у дитячих садках – 38%. Як прогнозують фахівці, введення більш жорстких карантинних обмежень в Україні може відбутися вже наприкінці серпня.
Ольга Усанова розповіла, що мобільні бригади з вакцинації можуть виїжджати і щепити кременчужан прямо на підприємстві, де вони працюють. Для цього повинна набратися певна кількість бажаючих, а керівництво підприємства має звернутися із заявою до департаменту охорони здоров'я.