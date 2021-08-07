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Кременчук, Коронавірус / Карантин

На яких підприємствах Кременчука найбільше працівників прищепили від коронавірусу

Сьогодні, 13:47 Переглядів: 759

 

За зверненням керівників підприємств мобільні бригади з вакцинації проводитимуть імунізацію людей прямо на місці роботи

Заступниця міського голови Ольга Усанова 6 серпня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації назвала промислові підприємства Кременчука, на яких від COVID-19 щепили найбільше працівників.

ТОП 5 виглядає так:

  • Кременчуцьке УВП УТОС, де щепленнями охоплено 96,8% працівників;
  • ТОВ «НВО «Авіа» – 88,2%;
  • ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»» – 71,2%;
  • акціонерне товариство «Укртранснафта» (Кременчуцька філія) – 53,8%;
  • ТОВ «ТД-Укртатнафта» – 49%.

Нагадаємо, у разі введення жовтої чи помаранчевої зони карантинних обмежень працювати зможуть тільки ті навчальні заклади, де вакциновано 80% співробітників. Станом на 6 серпня у кременчуцьких школах прищепили 43% працівників, у закладах позашкільної освіти – 44%, у дитячих садках – 38%. Як прогнозують фахівці, введення більш жорстких карантинних обмежень в Україні може відбутися вже наприкінці серпня.

Школи зможуть працювати навіть у «червоній»‎ зоні, але за певної умови

Ольга Усанова розповіла, що мобільні бригади з вакцинації можуть виїжджати і щепити кременчужан прямо на підприємстві, де вони працюють. Для цього повинна набратися певна кількість бажаючих, а керівництво підприємства має звернутися із заявою до департаменту охорони здоров'я.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: вакцинация вакцинація
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