На яких підприємствах Кременчука найбільше працівників прищепили від коронавірусу

Сьогодні, 13:47 Переглядів: 759

За зверненням керівників підприємств мобільні бригади з вакцинації проводитимуть імунізацію людей прямо на місці роботи

Заступниця міського голови Ольга Усанова 6 серпня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації назвала промислові підприємства Кременчука, на яких від COVID-19 щепили найбільше працівників.

ТОП 5 виглядає так:

Кременчуцьке УВП УТОС, де щепленнями охоплено 96,8% працівників;

ТОВ «НВО «Авіа» – 88,2%;

ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»» – 71,2%;

акціонерне товариство «Укртранснафта» (Кременчуцька філія) – 53,8%;

ТОВ «ТД-Укртатнафта» – 49%.

Нагадаємо, у разі введення жовтої чи помаранчевої зони карантинних обмежень працювати зможуть тільки ті навчальні заклади, де вакциновано 80% співробітників. Станом на 6 серпня у кременчуцьких школах прищепили 43% працівників, у закладах позашкільної освіти – 44%, у дитячих садках – 38%. Як прогнозують фахівці, введення більш жорстких карантинних обмежень в Україні може відбутися вже наприкінці серпня.

Ольга Усанова розповіла, що мобільні бригади з вакцинації можуть виїжджати і щепити кременчужан прямо на підприємстві, де вони працюють. Для цього повинна набратися певна кількість бажаючих, а керівництво підприємства має звернутися із заявою до департаменту охорони здоров'я.