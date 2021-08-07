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Кременчук, Надзвичайні новини

«Тримали палатку з усіх сил й тут почули, як ламається дерево»: дзюдоїст Каро Марандян про друге народження

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 705

 Кременчужани на природі потрапили в негоду

Кременчужани виїхали на полювання, яке ледь не стало останнім в їх житті. Вчора, 6 серпня, кременчужани виїхали в район Кременчуцького водосховища, між селами Бугаївка та Святилівка. Зупинилися на дамбі біля самого берега водосховища. Хлопці встановили палатку, розклали речі та збиралися відпочити, як їх накрила негода.

 

Серед чоловіків був і кременчуцький дзюдоїст Каро Марандян. Хлопець розповів, що ніколи в житті такого не бачив.

 

- Приїхали великою компанією, приблизьмо людей 10 з палатками. Світило сонце, була чудова погода, ми сиділи обідали, як різко змінилася погода й почався сильний ураган. Я такого в житті не бачив.

Головну палатку, де ми всі сиділи, разом почали тримати з усіх сил, адже сильний вітер виривав все на світі. І в цей момент ми почули як ламається дерево. Але ми нічого не бачили й не уявляли , що воно практично летить на нас. Лише після того як погода утихла ми побачили цю картину й були у шоці. Ніхто з людей слава Богу не постраждав, лише постраждали автомобілі, - розповів Каро Марандян.

 

Дерево впало поруч з палаткою, лише гілля накрило сховище де чоловіки укривалися від негоди.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: негода погода ураган
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