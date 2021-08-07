Під керівництвом кременчуцького тренера німець завоював срібло Олімпіський ігор

Сьогодні, 14:59 Переглядів: 423

На Олімпійських іграх-2020 завершилися змагання зі спортивної ходьби. Участь у змаганнях взяв німець Джонатан Гільберт, який тренується під керівництвом Заслуженого тренера України кременчужанина Петра Заславського.

Стартували, 5 серпня, в чоловічій ходьбі на 50 кілометрів 59 спортсменів. Двох дискваліфікували, і одразу десятеро скороходів не змогли дійти до фінушу. Серед них – і українець Іван Банзерук. Тим часом Мар'ян Закальницький, для якого ця Олімпіада стала першою в кар'єрі, ввійшов до топ-25 з часом 4:02:53. Інший дебютант Валерій Літанюк фінішував лише 39-м з результатом 4:14:05.

Поляк Давід Томала здобув перемогу майже в стилі колумбійки Аренас. На останньому чемпіонаті світу він навіть не ввійшов до топ-30 на дистанції 20 км. "Срібло" натомість завоював дебютант ігор, німець Джонатан Гільберт. А з "бронзою" – канадець Еван Данфі, що, як Пальмізано, заскочив на п'єдестал після четвертого місця Ріо-2016.

1. Давід Томала (Польща) – 3:50:08

2. Джонатан Гільберт (Німеччина) – 3:50:44

3. Еван Данфі (Канада) – 3:50:59

Зауважимо, що тренером німця, який завоював срібло Олімпійських ігор є кременчужанин Петро Романович Заславський. Заслужений тренер України виховав плеяду спортсменів, серед яких два майстри міжнародного спорту, учасниця Олімпійських ігор Тетяна Рагозіна. На жаль, тренер не знайшов підтримки у Кременчуці й на початку 2000-х переїхав до Німеччини.

На фото Петро Заславський та Тетяна Рагозіна