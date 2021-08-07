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Вандали спаплюжили альтанку в «‎Міському саду»

Сьогодні, 15:19 Переглядів: 709

  

Про таке щойно повідомив виконуючий обов'язки директора «‎Міського саду» Віталій Дедюрін

Вночі 7 серпня вандали частково зруйнували альтанку, котра була справжньою перлиною «‎Міського саду»‎. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора парку Віталій Дедюрін на своїй Facebook-сторінці.

 


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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: Вікіпедія
Теги: альтанка Міський сад вандали
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