Біля села Піщаного полум’я охопило 3 гектари стерні

Кременчуцьке міськрайоне ГУ ДСНС інформує про пожежу в Кременчуцькому районі: 7 серпня о 16.22 рятувальники отримали повідомлення про загоряння біля села Піщане.
Пожежна бригада прибула на місце через 8 хвилин і з’ясувала, що горить суха стерня на 3 гектарах відкритої території. Полум’я вдалося загасити о 17.15.
Завдяки зусиллям рятувальників вогонь не встиг перекинутися на суміжне поле кукурудзи площею 10 гектарів. Обійшлося без людських жертв.
Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.
ДСНС Кременчука вкотре закликає до обережного поводження з вогнем, адже навіть невеличка іскра здатна спричинити стихійне лихо.