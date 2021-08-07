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Надзвичайні новини, Полтавщина

Біля села Піщаного полум’я охопило 3 гектари стерні

Сьогодні, 15:51 Переглядів: 348

 

Працівникам ДСНС вдалося врятувати поле кукурудзи, яке знаходилося впритул до місця пожежі

Кременчуцьке міськрайоне ГУ ДСНС інформує про пожежу в Кременчуцькому районі: 7 серпня о 16.22 рятувальники отримали повідомлення про загоряння біля села Піщане.

Пожежна бригада прибула на місце через 8 хвилин і з’ясувала, що горить суха стерня на 3 гектарах відкритої території. Полум’я вдалося загасити о 17.15.

Завдяки зусиллям рятувальників вогонь не встиг перекинутися на суміжне поле кукурудзи площею 10 гектарів. Обійшлося без людських жертв.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

ДСНС Кременчука вкотре закликає до обережного поводження з вогнем, адже навіть невеличка іскра здатна спричинити стихійне лихо.

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: Кременчуцьке міськрайоне ГУ ДСНС Джерело відео: Кременчуцьке міськрайоне ГУ ДСНС
Теги: пожежа стерня ДСНС
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