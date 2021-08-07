Третій день поспіль в Україні фіксують більше тисячі нових випадків COVID-19

Захворіли 32 мешканця Полтавщини, 57 людей одужало
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, станом на 7 серпня зареєстрували 32 нових випадки захворювання на COVID-19.
Одужало 57 мешканців області, продовжують лікування 277 людей.
Нових летальних випадків не зафіксували.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 28761 (+9);
- Кременчук – 9441 (+1);
- Полтавський район – 3808 (+5);
- Горішні Плавні – 3681 (+9);
- Миргород – 2974 (+4);
- Лубни – 2618 (+3);
- Лохвицький район – 2187 (+1);
- Зіньківський район – 1726;
- Карлівський район – 1716;
- Глобинський район – 1540;
- Пирятинський район – 1342;
- Новосанжарський район – 1248;
- Кременчуцький район – 1230;
- Гадяч – 1180;
- Хорольський район – 1179;
- Шишацький район – 1155;
- Кобеляцький район – 1146;
- Диканський район – 1121;
- Котелевський район – 1104;
- Решетилівський район – 1052;
- Миргородський район – 1038;
- Гадяцький район – 892;
- Машівський район – 881;
- Чутівський район – 807;
- Великобагачанський район – 778;
- Оржицький район – 772;
- Лубенський район – 766;
- Козельщинський район – 696;
- Гребінківський район – 636;
- Семенівський район – 628;
- Чорнухинський район – 326.
Усього в Україні за минулу добу виявили 1 054 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 72 дитини та 13 медпрацівників.
Також госпіталізували 534 особи, сталося 20 летальних випадків, 1393 людини одужало.
Здійснили 46 841 тестувань, зокрема методом ПЛР – 22 273, методом ІФА – 9 628, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 940.