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Кременчук, Полтавщина, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Третій день поспіль в Україні фіксують більше тисячі нових випадків COVID-19

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 232

 

Захворіли 32 мешканця Полтавщини, 57 людей одужало

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, станом на 7 серпня зареєстрували 32 нових випадки захворювання на COVID-19.

Одужало 57 мешканців області, продовжують лікування 277 людей.

Нових летальних випадків не зафіксували.

Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 28761 (+9);
  • Кременчук – 9441 (+1);
  • Полтавський район – 3808 (+5);
  • Горішні Плавні – 3681 (+9);
  • Миргород – 2974 (+4);
  • Лубни – 2618 (+3);
  • Лохвицький район – 2187 (+1);
  • Зіньківський район – 1726;
  • Карлівський район – 1716;
  • Глобинський район – 1540;
  • Пирятинський район – 1342;
  • Новосанжарський район – 1248;
  • Кременчуцький район – 1230;
  • Гадяч – 1180;
  • Хорольський район – 1179;
  • Шишацький район – 1155;
  • Кобеляцький район – 1146;
  • Диканський район – 1121;
  • Котелевський район – 1104;
  • Решетилівський район – 1052;
  • Миргородський район – 1038;
  • Гадяцький район – 892;
  • Машівський район – 881;
  • Чутівський район – 807;
  • Великобагачанський район – 778;
  • Оржицький район – 772;
  • Лубенський район – 766;
  • Козельщинський район – 696;
  • Гребінківський район – 636;
  • Семенівський район – 628;
  • Чорнухинський район – 326.

 

Усього в Україні за минулу добу виявили 1 054 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 72 дитини та 13 медпрацівників.

Також госпіталізували 534 особи, сталося 20 летальних випадків, 1393 людини одужало.

Здійснили 46 841 тестувань, зокрема методом ПЛР – 22 273, методом ІФА – 9 628, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 940.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: статистика COVID-19
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