Воїни 81 бригади повернулися на Полтавщину після 8 місяців виконання бойового завдання

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 487

Військові боронять незалежність України на передових позиціях на Донеччині та Луганщині

5 батальйонна тактична група 81 окремої аеромобільної бригади повернулася на Полтавщину. За інформацією пресслужби бригади, військові виконували завдання за призначенням в районі проведення ООС й зраз повернулась додому на Полтавщину.

Воїни повернулися додому після 8 місяців виконання бойового завдання на Донеччині. Бійці продовжують боронити незалежність України на 7 році російсько-української війни.

Протягом урочистого заходу, присвяченого успішному завершенню виконання бойових завдань, особовий склад був нагороджений грамотами, подяками та цінними подарунками. Присутні гості мали змогу ознайомитись з озброєнням та військовою технікою, також творчими виступами порадували місцеві музичні колективи.

Аби привітати своїх захисників до військової частини завітали родичі десантників, представники місцевої влади та містяни. Військовослужбовців вітали оплесками та словами вдячності.