Судитимуть ексмера, який понавиписував собі півмільйона зарплати зверху

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Чоловіку світить до 8 років позбавлення волі

Обвинувальний акт відносно колишнього міського голови, якому інкримінують підробку документів та привласнення коштів місцевого бюджету міської ради, спрямували до суду.

Карлівські слідчі вручили ексчиновнику обвинувачення у скоєнні злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України:

привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (частина 4 статті 191);

використання завідомо підробленого документа (частина 4 статті 358);

службове підроблення (частина 1 статті 366).

Нагадаємо, посадовця викрили у службовому зловживанні у травні цього року. Слідчі поліції спільно з оперативниками регіонального управління стратегічних розслідувань встановили, що чиновник підробив рішення міської ради в частині затвердження зарплати міському голові.

Фіктивний документ він використав як підставу для подальшого нарахування премій та матеріальних допомог. Загальна сума коштів, яку привласнив посадовець з місцевого бюджету, становить понад 460 тисяч гривень.

У разі доведення вини чоловіка у суді, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.