Судитимуть ексмера, який понавиписував собі півмільйона зарплати зверху

Обвинувальний акт відносно колишнього міського голови, якому інкримінують підробку документів та привласнення коштів місцевого бюджету міської ради, спрямували до суду.
Карлівські слідчі вручили ексчиновнику обвинувачення у скоєнні злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України:
Нагадаємо, посадовця викрили у службовому зловживанні у травні цього року. Слідчі поліції спільно з оперативниками регіонального управління стратегічних розслідувань встановили, що чиновник підробив рішення міської ради в частині затвердження зарплати міському голові.
Фіктивний документ він використав як підставу для подальшого нарахування премій та матеріальних допомог. Загальна сума коштів, яку привласнив посадовець з місцевого бюджету, становить понад 460 тисяч гривень.
У разі доведення вини чоловіка у суді, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.