На Полтавщині за добу сталися три ДТП: четверо травмованих

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 338

Дві ДТП - з мотоциклами

Дорожньо-транспортні пригоди сталися 8-го серпня на Лубенщині, Чутівщині та Полтаві. За всіма фактами поліція проводить слідчі дії.

У селі Михнівці Лубенського району по вулиці Миру, близько 00.50, 22-річний водій мотоцикла ZONGSHEN збив 45-річного пішохода. Мотоцикліст та пішохід потрапили до місцевої лікарні.

Близько 13.00, на 358 км автодороги Київ-Харків, мотоцикл Yamaha, під керуванням 35-річного водія, зіткнувся з 49-річною велосипедисткою. Жінка потрапила до лікарні.



Близько 17.00 на 373 км автодороги Київ-Харків, поблизу села Зеленківка, Чутівської громади 30-річний водій ВАЗу зіткнувся з Renault Fluence, під керуванням 31-річного водія, та з Volkswagen Caddy, під керуванням 49-річного водія. Внаслідок ДТП водій ВАЗ отримав тілесні ушкодження.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліції встановлює обставини ДТП.