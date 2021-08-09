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Суд Горішніх Плавнів конфіскував собаку, який покусав дитину

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 2 076 Коментарів: 4

 

Чоловік також має заплатити штраф

Комсомольський міський суд покарав чоловіка, собака якого сильно покусав за обличчя 6-річну дитину. Суддя розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності передбаченого ч.2 ст.154 КУпАП щодо порушення правил тримання собак і котів.
Нагадаємо, 14 липня мешканець Горішніх Плавнів вигулював собаку без намордника, внаслідок чого собака вкусив 6-річну дитину за обличчя, заподіявши фізичної шкоди його здоров’ю.

У Горішніх Плавнях собака сильно покусав за обличчя 6-річну дитину

Суд визнав чоловіка винним та наклав максимальний штраф з конфіскацією тварини.

- Тільки таке стягнення буде сприяти вихованню правопорушника у дусі додержання законів України, а також запобігати вчиненню ним нових правопорушень, - йдеться у повідомленні.

Постанова може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду через Комсомольський міський суд Полтавської області протягом десяти днів з дня її винесення.
 

7
Автор: Альона Душенко Джерело фото: novosti-n.org
Теги: Горішні Плавні укус дитина покусав собака
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Коментарі: 4

198
БРАТ:
Сьогодні, 11:52

Саме образливе те, що штраф за скоїне - копійки (штраф на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин, ... а травма для дитини і психологічна, моральна і фізична - на все життя!

 

п.с. - неоподаткований мінімум = 17грн!!! КАРЛ-17!!!


16 0
362
JJAbrams:
Сьогодні, 12:25

Цитата: БРАТ

Саме образливе те, що штраф за скоїне - копійки (штраф на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин, ... а травма для дитини і психологічна, моральна і фізична - на все життя!

 

п.с. - неоподаткований мінімум = 17грн!!! КАРЛ-17!!!

в обязательном порядке нужно подавать в суд на этого "хозяина" второй иск, о моральной компенсации + лечение


15 0
65
rva:
Сьогодні, 13:15

воно выгулювало собаку...заплатит штраф 85грн......эту собаку заберут...воно другую собаку будет выгулювати и ....другого ребнка покусает?...или этого же ребенка второй раз покусает?.. и снова 85 грн заплатит и собаку заберут... ?


15 0
758
Solenoid:
Сьогодні, 16:20

Ну а собаку куда денут? Усыпят? Или вернут после штрафа?


8 0

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