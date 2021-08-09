Суд Горішніх Плавнів конфіскував собаку, який покусав дитину

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 2 076 Коментарів: 4

Комсомольський міський суд покарав чоловіка, собака якого сильно покусав за обличчя 6-річну дитину. Суддя розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності передбаченого ч.2 ст.154 КУпАП щодо порушення правил тримання собак і котів.

Нагадаємо, 14 липня мешканець Горішніх Плавнів вигулював собаку без намордника, внаслідок чого собака вкусив 6-річну дитину за обличчя, заподіявши фізичної шкоди його здоров’ю.

Суд визнав чоловіка винним та наклав максимальний штраф з конфіскацією тварини.

- Тільки таке стягнення буде сприяти вихованню правопорушника у дусі додержання законів України, а також запобігати вчиненню ним нових правопорушень, - йдеться у повідомленні.

Постанова може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду через Комсомольський міський суд Полтавської області протягом десяти днів з дня її винесення.

