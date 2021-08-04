«Найбільшим містом на шляху буде Кременчук»: мандрівник пройде країною за 60 днів

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 757

Відомий чернігівський мандрівник, журналіст і письменник Олександр Волощук розпочинає піший похід із крайньої західної точки України до крайньої східної. За два місяці він планує пройти 1800 км. Про це чоловік повідомив Укрінформу перед виїздом на Закарпаття.

- Стартую 1 серпня з крайньої західної точки, що знаходиться на українсько-словацькому кордоні біля Чопа. Для скорочення шляху піду гірськими стежками й перевалами, і це буде найважча ділянка моєї мандрівки. До речі, Карпатами я ще жодного разу не ходив. Також хочу подивитися подільські Товтри, там - національний парк і мальовничі краєвиди. Крайньою східною точкою буде безлюдне село Рання Заря Меловського району Луганської області. Це - підконтрольна Україні територія, - розповів мандрівник.

За його словами, маршрут із заходу на схід завдовжки 1800 км він проклав майже по прямій лінії, на якій немає жодного обласного центру. Найбільшим містом на шляху буде Кременчук. Загалом за 60 ходових днів Волощук пройде територіями 12 областей. Повернутися до Чернігова він планує на початку жовтня.

Цьогорічна подорож Волощука буде другим етапом розпочатої торік мандрівки Україною - тоді він перетнув її з півночі на південь. Пройшов від найпівнічнішого села Грем'яч Новгород-Сіверського району Чернігівщини до міста Вилкове на Одещині й здолав пішки 1050 км. У тому поході Волощук встановив особистий рекорд, пройшовши за день 45 км. Попередній максимум був 43 км, але загалом його середня швидкість становить 30 км/день.

Мандрівник додав, що подорожувати Україною його змушує карантин і неможливість здійснити черговий запланований закордонний похід - перетин пустелі Гобі в Монголії (ця країна зараз взагалі закрита на в’їзд іноземців). Проте, зазначив Волощук, немає лиха без добра, бо мандрівки Україною дозволяють йому закрити свої «білі плями».

Олександру Волощуку 49 років, із них 18 він подорожує, переважно автостопом. За цей час він проїхав і пройшов 368 тис. км, відвідав 60 країн світу. Майже в кожній подорожі журналіст вивчав життя українців за межами України, а також досліджував тему масових репресій 1930-1950-х років. За результатами своїх мандрівок він написав і видав 10 книжок.