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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині рятувальники витягали корову з шахти

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 515

 

Тварина провалилася у шахту фундаменту будинку в селі Повстин Лубенського району

4 серпня в селі Повстин Лубенського району в шахту фундаменту будинку впала корова, власники її самостійно витягти не змогли, тому тварину рятували надзвичайники. Як повідомляє ГУ ДСНС УКраїни у Полтавській області, повідомлення надійшло до служби порятунку «101» о 6.45.

Рятувальники, які прибули на виклик, за допомогою пожежних рукавів та із залученням екскаватора одного із місцевих жителів витягли корову на поверхню.

На місці події працювали 4 співробітники 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини та одна одиниця техніки.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: корова спасатели
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