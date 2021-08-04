На Полтавщині рятувальники витягали корову з шахти

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 515

4 серпня в селі Повстин Лубенського району в шахту фундаменту будинку впала корова, власники її самостійно витягти не змогли, тому тварину рятували надзвичайники. Як повідомляє ГУ ДСНС УКраїни у Полтавській області, повідомлення надійшло до служби порятунку «101» о 6.45.

Рятувальники, які прибули на виклик, за допомогою пожежних рукавів та із залученням екскаватора одного із місцевих жителів витягли корову на поверхню.

На місці події працювали 4 співробітники 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини та одна одиниця техніки.