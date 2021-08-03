«Завчасно викликаємо повістками й направляємо на медичний огляд»: у Кременчуці рахують призовників

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 439 Коментарів: 2

У центрі комплектування та соціальної підтримки готуються до осіннього призову

Кременчуцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розпочав збирати списки призовників. Згідно з наказом призов громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань триватиме з 1 жовтня до 31 грудня. Проте у Кременчуцькому ОМТЦК та СП «готують сани влітку» й переглядають список призовників.

- Ми завчасно викликаємо повістками й направляємо на медичний огляд, щоб розуміти ступіть придатності, від цього формувати й комплектувати команди, - зазначив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Мирослав Волков.

Є багато нюансів щодо стану здоров'я призовників, частина продовжує навчатися, хтось перебуває на заробітках закордоном. На жаль, на сьогодні дуже мало відповідальних хлопців, які готові служити й захищати Батьківщину.

На строкову військову службу підлягають усі громадяни 1994-2003 р.н., яким в період чергового призову виповнюється 18 років та в яких закінчилась відстрочка від призову, або які не призвані раніше на строкову військову службу за різних обставин.

Громадяни, які підлягають на строкову військову службу, зобов'язані з'явитися на дільницю (вул. Генерала Жадова, 6) з відповідними документами. Ті, хто не отримав особисту повістку - повинні з'явитися до 1 жовтня й мати при собі документи, що посвідчують особу.

Згідно із Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» керівники підприємств, установ та організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і форми власності зобов'язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття на призовну дільницю.

Громадяни, які ухиляються від призову і не з'являються до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.