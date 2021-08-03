У Кременчуцькому районі сталася пожежа у приватному дворі

2 серпня о 12.51 на території приватного домоволодіння на вул. Миру в с. Новоселівка Кременчуцького району виникла пожежа.
Як повідомляє пресслужба ДСНС, горіла господарча споруда та суха рослинність на площі 12 кв. м. Пожежу локалізували о 13.35, а о 14.07 – ліквідували.
Рятувальники не допустили поширення полум’я на поруч розташовану господарчу будівлю.
До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.
Причина пожежі встановлюється.