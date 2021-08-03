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Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі сталася пожежа у приватному дворі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 332

 

Рятувальники не допустили поширення полум’я на поруч розташовану господарчу будівлю

2 серпня о 12.51 на території приватного домоволодіння на вул. Миру в с. Новоселівка Кременчуцького району виникла пожежа.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, горіла господарча споруда та суха рослинність на площі 12 кв. м. Пожежу локалізували о 13.35, а о 14.07 – ліквідували.

Рятувальники не допустили поширення полум’я на поруч розташовану господарчу будівлю.

До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.

Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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