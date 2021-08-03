Moderna: в чому особливості вакцини та хто з кременчужан може її отримати

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18 липня Україна отримала 2 000 040 доз вакцини Moderna в якості гуманітарної допомоги від уряду США через глобальний фонд COVAX. І якщо про препарат Pfizer ми чули багато, то з Модерною ситуація інша: адже ніхто не очікував, що ця вакцина з'явиться в Україні найближчим часом.

«‎ТелеграфЪ» поспілкувався з Ольгою Бастанговою, координаторкою-логістом з вакцинації на Полтавщині, аби з'ясувати все про новий для нас препарат.

- Розкажіть, будь ласка, про вакцину Moderna, в чому її особливості?

- Moderna дуже схожа на Pfizer, це теж мРНК-вакцина. Це гарний, якісний препарат, який виготовляє Америка. США зробили нам єдиноразову гуманітарну допомогу, тобто вакцина розрахована на дві дози для певної кількості людей - адже більше поставок поки що не планується. Препарат дає чудові результати: його ефективність становить більше ніж 95% в тому числі й проти «‎Дельта»-штаму. На 90% захищає від тяжкого перебігу хвороби, на 72% від зараження як такого.

- Скільки доз вакцини отримала Полтавщина?

- Полтавська область отримала 60 000 доз препарату, з них 14 457 вже використали. В Кременчуці вже два тижні проводять щеплення Модерною.

- Який проміжок передбачається між першим та другим щепленням цією вакциною?

- Так само, як і для Pfizer - 21-28 днів. Адже ці вакцини цілком ідентичні. Єдина різниця полягає в тому, що Pfizer виготовляють в Бельгії, а Moderna - в Америці.

- Ця вакцина передбачена для певних груп населення, чи нею може щепитися кожен охочий?

- Препарат є в Центрах вакцинації як в Кременчуці, так і в Полтаві. В області з ним працює 14 мобільних бригад, вони виїжджають в органцізації, в яких більше ніж 50 людей висловили бажання отримати щеплення. А в Центрах вакцинації щеплення Moderna може отримати кожен.

Взагалі, Pfizer в Україні достить «‎розкручений», люди надають перевагу саме йому. Але Moderna ні в чому не поступається цьому препарату, це дійсно якісна та безпечна вакцина.

- Які умови транспортування та зберігання вакцини?

- Термін зберігання - 7 місяців за температури від -25°C до -15°C. Невідкриті флакони з вакциною потрібно тримати в холодильнику, захищеними від світла, за температури від 2°C до 8°C до 30 днів. Протягом цього періоду на транспортування можна виділити не більше 12 годин. Після розморожування вакцину не слід заморожувати повторно.

Після вилучення з холодильника невідкриті флакони можна зберігати за температури від 8°C до 25°C до 24 годин.

Відкритий флакон можна зберігати до 6 годин за температури від +2 до +25 °C.

- Останнім часом деякі країни розпочали щеплення третьою дозою вакцини. Чи планується таке у нас?

- Національно-технічна група експертів з імунології під керівництвом Федіра Лапія уважно стежить за ситуацією в інших країнах, розглядає всі можливості. На даний момент не маємо рекомендацій щодо третьої дози, але такий варіант цілком можливий в майбутньому.

Як і при щепленні будь-якою вакциною, після вакцинації препаратом Moderna можуть з'явитися такі реакції:

почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;

лихоманка чи озноб;

головний біль, біль у м'язах чи суглобах;

збільшення лімфатичних вузлів;

нудота чи блювання;

втомлюваність;

запаморочення.

Як працює вакцина

Містить молекули мРНК, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу. Ця мРНК потрапляє в клітини організму людини й надає їм своєрідну «інструкцію», як створити такий білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині та виробляє антитіла до нього. Так організм вчиться, як захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом.

Безпечність

Вакцини мРНК є безпечними і не можуть змінити ДНК людини. Вакцини на основі мРНК безпечні. Незабаром після того, як клітини організму закінчать виконувати інструкції, вони руйнуються і позбавляються від мРНК. мРНК-вакцини не містять живого або інактивованого вірусу.



