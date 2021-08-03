102 тисячі жителів Полтавської області повністю завершили вакцинацію проти коронавірусу

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 329

102 тисячі жителів Полтавській області отримали по дві дози вакцини і завершили щеплення проти коронавірусу. Про це сповістив повідомив під час апаратної наради 2 серпня.

Як сповістив пан Синєгубов, Міністерство охорони здоров'я поставило нові вимоги – 250 тисяч щеплень за добу по всій Україні. Окрім того, уряд ухвалив рішення: у разі виходу із зеленої зони будь-якої з областей, працюватимуть лише ті школи, садочки, університети та інші заклади освіти, де вакциновано 80% персоналу. Те ж саме стосуватиметься і великих колективів, установ та організацій.

Нині з 2660 організованих колективів області опрацьовано 1198. Продовжують діяти 93 пункти щеплень, 55 мобільних бригад.

- Звертаємо увагу, що в Україні вже зафіксовано штам «Дельта». Він більш контагіозний та вражає молоде населення. Акцентуємо на необхідності функціонування системи киснезабезпечення в закладах медицини області, – зазначає Олег Синєгубов.