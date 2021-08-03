На Полтавщині підприємець незаконно нарубав дерев на 1 млн грн, тепер постане перед судом

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Лубенська окружна прокуратура направила до місцевого суду обвинувальний акт стосовно фізичної особи-підприємця за незаконну порубку дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України). Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавщини.

За даними слідства, у березні та травні минулого року на території Лубенського району підприємець, не маючи лісорубного квитка, під приводом надання послуг із розчищення узбіччя дороги, здійснив незаконну порубку 107 ясенів та дубів. Таким чином він спричинив державі збитки на понад 1 млн грн.

Під час досудового розслідування, аби підприємець відшкодував кошти, на його майно наклали арешт та заявили цивільний позов на вказану суму.