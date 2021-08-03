«Укравтодор» планує прибрати ліві віднесені повороти на дорогах вищої категорії

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 317

В планах також інші зміни щодо облаштування доріг: усі вони мають підвищити рівень безпеки та комфорту для учасників руху

В Україні планують істотно вдосконалити норми будівництва доріг, повідомляє «‎Укравтодор» на своїй Facebook-сторінці. Головний державний дорожній науково-дослідний інститут «ДерждорНДІ» вже розробив проєкт Зміни №2 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина I. Проєктування. Частина II. Будівництво». Станом на 31 липня документ схвалила Науково-технічна рада Міністерства розвитку громад та територій і направила його на погодження у відповідальні Міністерства.

Проєктом пропонуються такі зміни:

Оновлення деяких вимог до автомобільних доріг: прописуються нові вимоги щодо мінімальної товщини шарів дорожнього одягу, смуг руху для аварійної зупинки, пішохідних переходів, дорожніх огорож тощо.

Забороняються ліві віднесені повороти на дорогах вищих категорій, крім пересічень з незначною інтенсивністю руху (до 20 тис.авт./добу).

Передбачається влаштування пішохідних переходів в різних рівнях на дорогах І категорії.

Обов’язкове освітлення автомобільних доріг міжнародного значення І категорії з інтенсивністю руху понад 30 тис.авт./добу.

Модернізують проєктування транспортних розв’язок. Розроблено таблицю, котра поділяє їх на класи відповідно до категорій доріг на перехрещеннях і перемиканнях, а також інтенсивності руху на них.