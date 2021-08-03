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У Кременчуцькому районі бус злетів у кювет

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 551

 

Інформації про потерпілих не надходило

Третього серпня на дорозі на Семенівку, між селами Жуки і Коломицівка, сталася ДТП. Про це повідомили очевидці у спільноті h.kremenchug. Інформації про потерпілих не надходило.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП
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