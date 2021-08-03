У Кременчуцькому районі бус злетів у кювет

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Третього серпня на дорозі на Семенівку, між селами Жуки і Коломицівка, сталася ДТП. Про це повідомили очевидці у спільноті h.kremenchug. Інформації про потерпілих не надходило.