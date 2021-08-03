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Надзвичайні новини

У Кременчуці на пішохідному переході збили 32-річного чоловіка

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 170

 

На чоловіка наїхав 20-річний водій ЗАЗу

2 серпня близько 18.40 на пішохідному переході на вул. Вадима Пугачова 20-річний водій ЗАЗу 110307 наїхав на 32-річного чоловіка. Про це інформує Кременчуцьке районне управління поліції.

У результаті пішохід отримав травми, його каретою швидкої допомоги доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) України.

Працівники слідчо-оперативної групи поліції Кременчука встановлюють всі причини та обставини події.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: ДТП пешеходный переход пешеход
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