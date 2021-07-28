Час зупинився о 2 годині 3 хв: під Кременчуком знайшли поховання солдат вермахту

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Пошуковці під час розкопок знайшли поховання солдат, колекцію монет з Чехії, Німеччини, а також годинник

Пошук загиблих солдат розгорнули на полі, після збирання врожаю - 25 липня. Пошукова експедиція загону «Вічно Живим» об'єднання «Союз народна пам'ять» і пошуковики музею Військової історії Кременчука (ВіК), продовжили пошукові роботи на місцях боїв Другої світової війни. Про це повідомили на сторінці Музей військової історії Кременчука.

Розкопки проводили у с. Успенка, яке розкинулося у 2 км на північ від хутора Дача. В кінці жовтня і першій половині листопада 1943 року, це поле було полем запеклих боїв 66-й гвардії СД з частинами 241-го пп 106-ї піхотної дивізії вермахту.

- Особливо важкі бої йшли 29 жовтня і 15-16 листопада. Позиції на поле бою по кілька разів переходили з рук в руки. У таких бойових умовах на поле обов'язково повинні бути останки загиблих бійців, - написали пошуковці.

Під час розкопок знайшли цілий розсип стріляних гільз Маузер, залишені кулеметом MG-42, також різного роду уламки вкрили поле.

Знайшли ґудзики з кітеля, які мали характерні пухирці, що вказувало на залишки німецького солдата. Незабаром це припущення підтвердилося. В районі шиї знайшли німецький жетон. На жаль, через використання на полі хімікатів, жетон у поганому стані. З великими труднощами вдалося впізнати напис на жетоні:

«А» - група крові;

«2 Кр . Ers . Bat. » 2-я рота запасного батальйону (106-я пд )

Ers пд «№ 838».

- При подальшому розчищенні знайшли кишеньковий годинник. Час на них зупинилося о 2 год. 3 хв. Також були знайдені два гаманці. Один з монетками, інший з паперами. Набір монеток виявився примітним. Одна монетка була з Чехії номіналом в 1 крону. Інша з Польщі, номіналом 50 гріш. Решта монет з Німеччини: 10 пфенігів 1931 р. - 2 шт 1 пфенінг - 5 шт (повністю вбиті) 5 пфенінг - 1 шт (також у поганому стані), - йдеться у повідомленні Музею військової історії Кременчука.

Скоріш всього військовий зберігав монетки з країн де він воював.

Також знайшли: гребінець, лютеранський хрестик, складаний ножик, уламки олівця, мундштук, ключик, ґудзики з кітеля і ґудзики натільної білизни. У паперовому пакеті - патрони до гвинтівки Маузер.

При поверхневому огляді пошуковці зробили висновок, що німець отримав множинні поранення черепа, і до того ж йому відірвало одну ногу. Останки німецького бійця передадуть для поховання на німецькому кладовищі в Харкові.

Приблизно в 15-20 м від останків німецького бійця проводився розкоп другої локації. Тут витягували різного розміру уламки снарядів 100-120 мм - це була воронка від снаряда, де поруч знайшли залишки радянського військового. У бійця, загиблого в жовтні-листопаді 1943 року, знайшовся особистий пізнавальний знак ЛОЗ.

У капсулі був вкладиш не з пергаментної трубочки, а звичайний листок із зошита.

При подальшому розчищенні залишків знайшли німецький алюмінієвий казанок з наскрізною кульовою пробоїною. В кишені була запальничка, в ногах лежав портмоне. Документи з нього були вилучені, а кілька монеток збереглися. Монетки були номіналами в 3 коп. 1938 і 1940 року, 15 коп 1932 року і 15 коп 1938 р., 20 коп. 194 (?) р і ймовірно німецька монетка номіналом 1 пфеніг. Також у кишені бійця був ключик.

У результаті підняли залишки трьох бійців. За інформацією пошуковців, на місці розкопу з правоохоронцями оформили всі необхідні документи.