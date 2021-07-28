Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Олександр Бондар
ЧИ СТРАХУЮТЬ ФОРС-МАЖОРИ?
Евгений Ихельзон
Собираетесь ехать в Затоку? Плюньте на всё - и айда с нами в Африку!!
Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Микола Корецький
Техніка від Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС стала хітом сезону
Олександр Ковальчук
Взыскание долга через нотариуса
Олександр Бондар
Робіть не прогнози. Робіть погоду.
Сергiй Кулясов
Айдер Муждабаев: очаровывающая сила интеллекта
Кременчук, Історія Кременчука

Час зупинився о 2 годині 3 хв: під Кременчуком знайшли поховання солдат вермахту

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 1 549 Коментарів: 1

 Пошуковці під час розкопок знайшли поховання солдат, колекцію монет з Чехії, Німеччини, а також годинник 

Пошук загиблих солдат розгорнули на полі, після збирання врожаю - 25 липня. Пошукова експедиція загону «Вічно Живим» об'єднання «Союз народна пам'ять» і пошуковики музею Військової історії Кременчука (ВіК), продовжили пошукові роботи на місцях боїв Другої світової війни. Про це повідомили на сторінці Музей військової історії Кременчука.

Розкопки проводили у с. Успенка, яке розкинулося у 2 км на північ від хутора Дача. В кінці жовтня і першій половині листопада 1943 року, це поле було полем запеклих боїв 66-й гвардії СД з частинами 241-го пп 106-ї піхотної дивізії вермахту.

- Особливо важкі бої йшли 29 жовтня і 15-16 листопада. Позиції на поле бою по кілька разів переходили з рук в руки. У таких бойових умовах на поле обов'язково повинні бути останки загиблих бійців, - написали пошуковці.

Під час розкопок знайшли цілий розсип стріляних гільз Маузер, залишені кулеметом MG-42, також різного роду уламки вкрили поле.

Знайшли ґудзики з кітеля, які мали характерні пухирці, що вказувало на залишки німецького солдата. Незабаром це припущення підтвердилося. В районі шиї знайшли німецький жетон. На жаль, через використання на полі хімікатів, жетон у поганому стані. З великими труднощами вдалося впізнати напис на жетоні:

  • «А» - група крові;
  • «2 Кр. Ers. Bat. » 2-я рота запасного батальйону (106-я пд)
  • «№ 838».

 

- При подальшому розчищенні знайшли кишеньковий годинник. Час на них зупинилося о 2 год. 3 хв. Також були знайдені два гаманці. Один з монетками, інший з паперами. Набір монеток виявився примітним. Одна монетка була з Чехії номіналом в 1 крону. Інша з Польщі, номіналом 50 гріш. Решта монет з Німеччини:

10 пфенігів 1931 р. - 2 шт

1 пфенінг - 5 шт (повністю вбиті)

5 пфенінг - 1 шт (також у поганому стані), - йдеться у повідомленні Музею військової історії Кременчука.

 

Скоріш всього військовий зберігав монетки з країн де він воював.

Також знайшли: гребінець, лютеранський хрестик, складаний ножик, уламки олівця, мундштук, ключик, ґудзики з кітеля і ґудзики натільної білизни. У паперовому пакеті - патрони до гвинтівки Маузер.

При поверхневому огляді пошуковці зробили висновок, що німець отримав множинні поранення черепа, і до того ж йому відірвало одну ногу. Останки німецького бійця передадуть для поховання на німецькому кладовищі в Харкові.

Приблизно в 15-20 м від останків німецького бійця проводився розкоп другої локації. Тут витягували різного розміру уламки снарядів 100-120 мм - це була воронка від снаряда, де поруч знайшли залишки радянського військового. У бійця, загиблого в жовтні-листопаді 1943 року, знайшовся особистий пізнавальний знак ЛОЗ.

 

У капсулі був вкладиш не з пергаментної трубочки, а звичайний листок із зошита.

При подальшому розчищенні залишків знайшли німецький алюмінієвий казанок з наскрізною кульовою пробоїною. В кишені була запальничка, в ногах лежав портмоне. Документи з нього були вилучені, а кілька монеток збереглися. Монетки були номіналами в 3 коп. 1938 і 1940 року, 15 коп 1932 року і 15 коп 1938 р., 20 коп. 194 (?) р і ймовірно німецька монетка номіналом 1 пфеніг. Також у кишені бійця був ключик.

У результаті підняли залишки трьох бійців. За інформацією пошуковців, на місці розкопу з правоохоронцями оформили всі необхідні документи.

6
Автор: Альона Душенко Джерело фото: Музей військової історії Кременчука
Теги: історія История Кременчуга
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

3 338
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:27

Ива опять трупы выкапывает....


3 14

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Історія Кременчука

Інша жінка

У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю, розповіді, документальні факти та легенди про історію Кременчука.

Кременчуг и Крюков: 200 лет вместе!

Як у Кременчуці шили білизну для військових під час Першої світової війни

Знайшли невідому картину Куруківської битви

Просто космос: секретные разработки и история кременчугских заводов

Які таємниці зберігає банк на площі Перемоги у Кременчуці

Схожі матеріали:



Вверх