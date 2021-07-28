Хто з кременчужан залишиться без світла 29 липня: адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 968

«‎Полтаваобленерго» попереджає, що 29 липня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

кварт. 304;

вул. Рокосовського;

вул. Індустріальна;

вул. Великокохнівська;

вул. Олеся Древаля;

вул. Ціолковського;

вул. Ковальова;

вул. Нечуй-Левицького;

вул. Мечнікова;

вул. Нижньовартівська;

вул. Плєханова;

вул. Марусі Чурай;

вул. Козацька;

вул. Джерельна;

вул. Спасопреображенська;

вул. Солов'їна;

пров. Рокосовського;

пров. Делегатський;

пров. Ровенський;

пров. Гомельський;

пров. Рокосовського;

пров. Прибрежний;

пров. Великокохнівський;

пров. Ціолковського;

пров. Індустріальний;

пр. Індустріальний;

туп. Сонячний;

туп. Шостаковича.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами: