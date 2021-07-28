Хто з кременчужан залишиться без світла 29 липня: адреси

На електромережах міста проводитимуть ремонтні роботи
«Полтаваобленерго» попереджає, що 29 липня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- кварт. 304;
- вул. Рокосовського;
- вул. Індустріальна;
- вул. Великокохнівська;
- вул. Олеся Древаля;
- вул. Ціолковського;
- вул. Ковальова;
- вул. Нечуй-Левицького;
- вул. Мечнікова;
- вул. Нижньовартівська;
- вул. Плєханова;
- вул. Марусі Чурай;
- вул. Козацька;
- вул. Джерельна;
- вул. Спасопреображенська;
- вул. Солов'їна;
- пров. Рокосовського;
- пров. Делегатський;
- пров. Ровенський;
- пров. Гомельський;
- пров. Рокосовського;
- пров. Прибрежний;
- пров. Великокохнівський;
- пров. Ціолковського;
- пров. Індустріальний;
- пр. Індустріальний;
- туп. Сонячний;
- туп. Шостаковича.
З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами:
- вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Затонна;
- вул. Недогарська;
- вул. Зинаїди Тулуб;
- вул. Паркова;
- вул. Андріївська;
- вул. Ново-Межева;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Індустріальна;
- вул. Суворова;
- вул. Сурікова;
- вул. Рєпіна;
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пров. Південний;
- пров. Ударний;
- пров. Індустріальний;
- пров. Фруктовий;
- пров. Річний;
- пров. Затонний;
- пров. Набережний;
- пров. Водний;
- пр. Приозерний;
- пр. Парковий;
- пр. Річний;
- туп. Проточний.