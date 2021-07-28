Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Олександр Бондар
ЧИ СТРАХУЮТЬ ФОРС-МАЖОРИ?
Евгений Ихельзон
Собираетесь ехать в Затоку? Плюньте на всё - и айда с нами в Африку!!
Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Микола Корецький
Техніка від Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС стала хітом сезону
Олександр Ковальчук
Взыскание долга через нотариуса
Олександр Бондар
Робіть не прогнози. Робіть погоду.
Сергiй Кулясов
Айдер Муждабаев: очаровывающая сила интеллекта
Кременчук

Хто з кременчужан залишиться без світла 29 липня: адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 968

 

На електромережах міста проводитимуть ремонтні роботи

«‎Полтаваобленерго» попереджає, що 29 липня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • кварт. 304;
  • вул. Рокосовського;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Великокохнівська;
  • вул. Олеся Древаля;
  • вул. Ціолковського;
  • вул. Ковальова;
  • вул. Нечуй-Левицького;
  • вул. Мечнікова;
  • вул. Нижньовартівська;
  • вул. Плєханова;
  • вул. Марусі Чурай;
  • вул. Козацька;
  • вул. Джерельна;
  • вул. Спасопреображенська;
  • вул. Солов'їна;
  • пров. Рокосовського;
  • пров. Делегатський;
  • пров. Ровенський;
  • пров. Гомельський;
  • пров. Рокосовського;
  • пров. Прибрежний;
  • пров. Великокохнівський;
  • пров. Ціолковського;
  • пров. Індустріальний;
  • пр. Індустріальний;
  • туп. Сонячний;
  • туп. Шостаковича.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

  • вул. Богдана Хмельницького;
  • вул. Затонна;
  • вул. Недогарська;
  • вул. Зинаїди Тулуб;
  • вул. Паркова;
  • вул. Андріївська;
  • вул. Ново-Межева;
  • вул. Олексія Древаля;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Суворова;
  • вул. Сурікова;
  • вул. Рєпіна;
  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пров. Південний;
  • пров. Ударний;
  • пров. Індустріальний;
  • пров. Фруктовий;
  • пров. Річний;
  • пров. Затонний;
  • пров. Набережний;
  • пров. Водний;
  • пр. Приозерний;
  • пр. Парковий;
  • пр. Річний;
  • туп. Проточний.
2
Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх