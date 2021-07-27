Відбувся перший етап жеребкування Кубку України: команди з Полтавщини отримали суперників

Жеребкування проводили віце-президент УАФ Олег Протасов та уславлений гість церемонії, олімпійський чемпіон Олег Верняєв
Сьогодні в Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування першого попереднього етапу розіграшу Кубка України сезону-2021/2022.
Імена своїх суперників на цьому етапі змагань дізналися вісім команд другої ліги та дві кращі команди аматорської ліги згідно з рейтингом минулого сезону. Під час жеребкування, участь в якому взяли перший віце-президент УАФ Олег Протасов та уславлений гість церемонії, олімпійський чемпіон Олег Верняєв, команди були поділені на групи за регіональним принципом.
Двоє команд з Полтавщини візьмуть участь у першому етапі.
Перший попередній етап Кубку України-2021/2022
Матчі відбудуться 4 серпня (базова дата).
П’ять переможців першого етапу виходять до наступної стадії турніру. У другому попередньому етапі візьмуть участь клуби першої та другої ліги (39 команд) та п’ять переможців першого етапу. Базовий день проведення матчів другого етапу Кубку України-2021/2022 — 18 серпня.