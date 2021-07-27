Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Олександр Бондар
ЧИ СТРАХУЮТЬ ФОРС-МАЖОРИ?
Евгений Ихельзон
Собираетесь ехать в Затоку? Плюньте на всё - и айда с нами в Африку!!
Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Микола Корецький
Техніка від Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС стала хітом сезону
Олександр Ковальчук
Взыскание долга через нотариуса
Олександр Бондар
Робіть не прогнози. Робіть погоду.
Сергiй Кулясов
Айдер Муждабаев: очаровывающая сила интеллекта
Кременчук, Спорт, Полтавщина

Відбувся перший етап жеребкування Кубку України: команди з Полтавщини отримали суперників

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 395

 

Жеребкування проводили віце-президент УАФ Олег Протасов та уславлений гість церемонії, олімпійський чемпіон Олег Верняєв

Сьогодні в Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування першого попереднього етапу розіграшу Кубка України сезону-2021/2022.

Імена своїх суперників на цьому етапі змагань дізналися вісім команд другої ліги та дві кращі команди аматорської ліги згідно з рейтингом минулого сезону. Під час жеребкування, участь в якому взяли перший віце-президент УАФ Олег Протасов та уславлений гість церемонії, олімпійський чемпіон Олег Верняєв, команди були поділені на групи за регіональним принципом.

Двоє команд з Полтавщини візьмуть участь у першому етапі. 

Перший попередній етап Кубку України-2021/2022 

  • «Карпати» (Львів) — Академія футболу ФК «Київ»  
  • «Фенікс» (Підмонастир, Львівська обл.) — МФА (Мукачево)
  • «Лівий Берег» (Київ) — СК «Полтава»
  • «Скорук» (Томаківка) — ФК «Тростянець» (Сумська обл.)
  • «Олімпія» (Савинці, Полтавська обл.) — «Любомир» (Ставище)

Матчі відбудуться 4 серпня (базова дата). 

П’ять переможців першого етапу виходять до наступної стадії турніру. У другому попередньому етапі візьмуть участь клуби першої та другої ліги (39 команд) та п’ять переможців першого етапу. Базовий день проведення матчів другого етапу Кубку України-2021/2022 — 18 серпня.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Полтава Олімпія
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх