Відбувся перший етап жеребкування Кубку України: команди з Полтавщини отримали суперників

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Сьогодні в Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування першого попереднього етапу розіграшу Кубка України сезону-2021/2022.

Імена своїх суперників на цьому етапі змагань дізналися вісім команд другої ліги та дві кращі команди аматорської ліги згідно з рейтингом минулого сезону. Під час жеребкування, участь в якому взяли перший віце-президент УАФ Олег Протасов та уславлений гість церемонії, олімпійський чемпіон Олег Верняєв, команди були поділені на групи за регіональним принципом.

Двоє команд з Полтавщини візьмуть участь у першому етапі.

Перший попередній етап Кубку України-2021/2022

«Карпати» (Львів) — Академія футболу ФК «Київ»

«Фенікс» (Підмонастир, Львівська обл.) — МФА (Мукачево)

«Лівий Берег» (Київ) — СК «Полтава»

«Скорук» (Томаківка) — ФК «Тростянець» (Сумська обл.)

«Олімпія» (Савинці, Полтавська обл.) — «Любомир» (Ставище)

Матчі відбудуться 4 серпня (базова дата).

П’ять переможців першого етапу виходять до наступної стадії турніру. У другому попередньому етапі візьмуть участь клуби першої та другої ліги (39 команд) та п’ять переможців першого етапу. Базовий день проведення матчів другого етапу Кубку України-2021/2022 — 18 серпня.