Полякова, Ляпіс та Кензов: хто із зірок виступатиме на Сорочинському ярмарку

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 659

Відкриття ярмарку відбудеться за три тижні

З 17 до 22 серпня в селі Великі Сорочинці відбудеться Національний Сорочинський ярмарок. Він пройде на площі в 16 га під відкритим небом. Офіційне відкриття – 17 серпня об 11.00.

Ярмарок присвячений 30-й річниці Незалежності України. Захід відбудеться за підтримки Полтавської облдержадміністрації.

Наразі триває прийом заявок від усіх категорій учасників. У Національному Сорочинському ярмарку беруть участь підприємства, приватні підприємці, майстри народних промислів, заклади громадського харчування, організатори колективних експозицій, пісенні, танцювальні та музичні колективи, окремі виконавці, організатори зон відпочинку та розваг.

Завершується формування культурно-мистецької програми та програми вечірніх концертів.

Проте вже відомо, що цього року численних гостей та учасників Національного Сорочинського ярмарку своєю творчістю порадують: