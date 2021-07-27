30-річчя Незалежності у Кременчуці відсвяткують тихо й скромно

У місті відбудеться лише кілька заходів
У Кременчуці День Незалежності відсвяткують тихо й без пишних масових заходів. На засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький повідомив, що це пов'язано із пандемією коронавірусу.
- Заплановано «Вишиваний Кременчук». Як такий формат параду ми не проводимо, тому що COVID-19 і велика кількість людей, які зберуться в одному місці і будуть досить довгий час пересуватися і один на одного дихати, це не правильно. Ви бачите, що ми утримуємося від великих масових заходів. Якщо вони проводяться, то це десь розподілено на районах, там 100-200 людей збирається. А коли зібрати 10-20 тисяч в одному місці – це не правильно, - пояснив міський голова Віталій Малецький.
Згідно з проєктом рішення «Про відзначення на території Кременчуцької міської територіальної громади Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України» у Кременчуці заплановано:
- 20 серпня о 9.00 - офіційна церемонія урочистого підняття Державного Прапора України біля пам’ятника Т.Г.Шевченку. Також церемонія покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку, пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні, учасників операцій Об’єднаних сил, Антитерористичної операції;
- 24 серпня з 16.00 до 22.00 - святковий ярмарок та святковий концерт на території парку культури і відпочинку «Придніпровський»;
- 24 серпня о 18.00 - патріотичний велопарад «Веловишиванка 2021».