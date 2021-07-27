Затримали полтавського правоохоронця, який збирався за 40 тис. грн закрити кримінальне провадження

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 30

Затримали полтавського правоохоронця, який збирався за 40 тис. грн закрити кримінальне провадження. Про це повідомляє прокуратура Полтавської області.

Начальник одного з відділень поліції вимагав 40 тис. грн у директора товариства за закриття кримінального провадження, а також «бонусом» обіцяв у подальшому не перешкоджати його господарській діяльності. Правоохоронця затримали після одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 8 тис. грн.

Йому також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі вирішується питання про відсторонення його від посади.

Затриманому інкримінують ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням). Йому загрожує до 10 років з конфіскацією, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.