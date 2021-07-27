У кого з кременчужан не буде світла 28 липня: адреси

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28 липня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії, попереджає «Полтаваобленерго». Причина традиційна - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

З 6.00 до 18.00 не буде світла у кременчужан, які мешкають за адресами:

кварт. 304;

вул. Індустріальна;

вул. Ціолковського;

вул. Олексія Древаля;

вул. Нижньовартівська;

вул. Багратіона;

вул. Рокосовського;

вул. Велико-Кохнівська;

вул. Ковальова;

вул. Нечуй-Левицького;

вул. Мечнікова;

вул. Козацька;

вул. Джерельна;

вул. Плєханова;

пров. Делегатський;

пров. Ровенський;

пров. Гомельський;

пров. Рокосовського;

пров. Прибрежний;

пров. Великокохнівський;

пров. Ціолковського;

пров. Парковий;

пров. 1-й Парковий;

пров. Спартаківський;

пров. Динамівський;

пров. 1-й Деповський;

пров. Індустріальний;

пр. Індустріальний;

туп. 1-й Малокохнівський;

туп. Сонячний;

туп. Шостаковича;

туп. 4-й Малокохнівський.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами: