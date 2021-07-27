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Кременчук

У кого з кременчужан не буде світла 28 липня: адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 715

 

«Полтаваобленерго» попереджає про проведення планових ремонтних робіт

28 липня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії, попереджає «Полтаваобленерго». Причина традиційна - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

З 6.00 до 18.00 не буде світла у кременчужан, які мешкають за адресами:

  • кварт. 304;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Ціолковського;
  • вул. Олексія Древаля;
  • вул. Нижньовартівська;
  • вул. Багратіона;
  • вул. Рокосовського;
  • вул. Велико-Кохнівська;
  • вул. Ковальова;
  • вул. Нечуй-Левицького;
  • вул. Мечнікова;
  • вул. Козацька;
  • вул. Джерельна;
  • вул. Плєханова;
  • пров. Делегатський;
  • пров. Ровенський;
  • пров. Гомельський;
  • пров. Рокосовського;
  • пров. Прибрежний;
  • пров. Великокохнівський;
  • пров. Ціолковського;
  • пров. Парковий;
  • пров. 1-й Парковий;
  • пров. Спартаківський;
  • пров. Динамівський;
  • пров. 1-й Деповський;
  • пров. Індустріальний;
  • пр. Індустріальний;
  • туп. 1-й Малокохнівський;
  • туп. Сонячний;
  • туп. Шостаковича;
  • туп. 4-й Малокохнівський.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Шевченка, 102-140;
  • вул. Вершигори;
  • вул. Ковальова;
  • вул. Багратіона;
  • вул. Суворова;
  • вул. Щаслива;
  • вул. Богуна;
  • вул. Сурікова;
  • вул. Рєпіна;
  • вул. Парізької Комуни;
  • вул. Черняховського;
  • вул. Левітана;
  • вул. Господарська;
  • вул. Попова;
  • вул. Нижня;
  • вул. Дружинницька;
  • вул. Богдана Хмельницького;
  • вул. Затонна;
  • вул. Недогарська;
  • вул. Зинаїди Тулуб;
  • вул. Паркова;
  • вул. Андріївська;
  • вул. Ново-Межева;
  • вул. Республіканська;
  • вул. Революціонерів;
  • вул. Франка;
  • вул. Ціолковського, 38-40;
  • вул. Харківська, 3-10;
  • вул. Автозаводська;
  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пров. Ціолковського;
  • пров. Приходька;
  • пров. Революціонерів;
  • пров. Фруктовий;
  • пров. Річний;
  • пров. Затонний;
  • пров. Набережний;
  • пров. Водний;
  • пров. Суворова;
  • пров. Південний;
  • пров. Фізкультурний;
  • пров. Ударний;
  • пров. Спартаківський;
  • пров. Динамівський;
  • пров. Парковий;
  • пров. 1-й Парковий;
  • пров. 1-й Деповський;
  • пров. Господарський;
  • пров. Марії Раскової, 4-118;
  • пр. Приозерний;
  • пр. Парковий;
  • пр. Річний;
  • туп. Проточний;
  • туп. Малокохнівський.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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