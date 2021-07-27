У кого з кременчужан не буде світла 28 липня: адреси

«Полтаваобленерго» попереджає про проведення планових ремонтних робіт
28 липня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії, попереджає «Полтаваобленерго». Причина традиційна - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.
З 6.00 до 18.00 не буде світла у кременчужан, які мешкають за адресами:
- кварт. 304;
- вул. Індустріальна;
- вул. Ціолковського;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Нижньовартівська;
- вул. Багратіона;
- вул. Рокосовського;
- вул. Велико-Кохнівська;
- вул. Ковальова;
- вул. Нечуй-Левицького;
- вул. Мечнікова;
- вул. Козацька;
- вул. Джерельна;
- вул. Плєханова;
- пров. Делегатський;
- пров. Ровенський;
- пров. Гомельський;
- пров. Рокосовського;
- пров. Прибрежний;
- пров. Великокохнівський;
- пров. Ціолковського;
- пров. Парковий;
- пров. 1-й Парковий;
- пров. Спартаківський;
- пров. Динамівський;
- пров. 1-й Деповський;
- пров. Індустріальний;
- пр. Індустріальний;
- туп. 1-й Малокохнівський;
- туп. Сонячний;
- туп. Шостаковича;
- туп. 4-й Малокохнівський.
З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Шевченка, 102-140;
- вул. Вершигори;
- вул. Ковальова;
- вул. Багратіона;
- вул. Суворова;
- вул. Щаслива;
- вул. Богуна;
- вул. Сурікова;
- вул. Рєпіна;
- вул. Парізької Комуни;
- вул. Черняховського;
- вул. Левітана;
- вул. Господарська;
- вул. Попова;
- вул. Нижня;
- вул. Дружинницька;
- вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Затонна;
- вул. Недогарська;
- вул. Зинаїди Тулуб;
- вул. Паркова;
- вул. Андріївська;
- вул. Ново-Межева;
- вул. Республіканська;
- вул. Революціонерів;
- вул. Франка;
- вул. Ціолковського, 38-40;
- вул. Харківська, 3-10;
- вул. Автозаводська;
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пров. Ціолковського;
- пров. Приходька;
- пров. Революціонерів;
- пров. Фруктовий;
- пров. Річний;
- пров. Затонний;
- пров. Набережний;
- пров. Водний;
- пров. Суворова;
- пров. Південний;
- пров. Фізкультурний;
- пров. Ударний;
- пров. Спартаківський;
- пров. Динамівський;
- пров. Парковий;
- пров. 1-й Парковий;
- пров. 1-й Деповський;
- пров. Господарський;
- пров. Марії Раскової, 4-118;
- пр. Приозерний;
- пр. Парковий;
- пр. Річний;
- туп. Проточний;
- туп. Малокохнівський.