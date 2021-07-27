Стартувала VIІ Міжнародна літня польова археологічна школа

На території Історико-культурного заповідника «Більськ» на Полтавщині запрацювала VIІ Міжнародна літня польова археологічна школа.
Це унікальний проєкт, який не має аналогів в Україні.
Учасниками школи є всі, для кого археологія стала і професією, і хобі, і захопленням, і покликанням. Школа триватиме 14 днів.
Фонди Історико-культурного заповідника «Більськ» уже налічують тисячі унікальних експонатів і знахідок. Завдяки роботі археологів їх додаватиметься. Усі вони будуть представлені на загал у новому музеї, створення якого триває в межах програми «Велике будівництво».