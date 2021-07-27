Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Олександр Бондар
ЧИ СТРАХУЮТЬ ФОРС-МАЖОРИ?
Евгений Ихельзон
Собираетесь ехать в Затоку? Плюньте на всё - и айда с нами в Африку!!
Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Микола Корецький
Техніка від Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС стала хітом сезону
Олександр Ковальчук
Взыскание долга через нотариуса
Олександр Бондар
Робіть не прогнози. Робіть погоду.
Сергiй Кулясов
Айдер Муждабаев: очаровывающая сила интеллекта
Кременчук, Полтавщина

Стартувала VIІ Міжнародна літня польова археологічна школа

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 216

 

Навчання триватиме протягом двох тижнів

На території Історико-культурного заповідника «Більськ» на Полтавщині запрацювала VIІ Міжнародна літня польова археологічна школа.

Це унікальний проєкт, який не має аналогів в Україні.

Учасниками школи є всі, для кого археологія стала і професією, і хобі, і захопленням, і покликанням. Школа триватиме 14 днів.

Фонди Історико-культурного заповідника «Більськ» уже налічують тисячі унікальних експонатів і знахідок. Завдяки роботі археологів їх додаватиметься. Усі вони будуть представлені на загал у новому музеї, створення якого триває в межах програми «Велике будівництво».

0
Автор: Альона Душенко
Теги: археологія
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх