У Кременчуці зареєстрували два випадки COVID-19

Із вперше виявлених випадків захворювання один пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря, одна пацієнтка перебуває на лікуванні в інфекційному шпиталі
Сьогодні, 27 липня, у Кременчуці зареєстрували два випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
Захворіли 62-річна жінка та 66-річний чоловік. Пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря, а пацієнтка - в інфекційному шпиталі.
Всього в інфекційному шпиталі лікуються 11 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.
З'ясовується коло контактних осіб.
Одужало 8 кременчужан.
Всього зареєстровано 9433. Одужало 9129. Померло 274