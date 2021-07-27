У Кременчуці зареєстрували два випадки COVID-19

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Із вперше виявлених випадків захворювання один пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря, одна пацієнтка перебуває на лікуванні в інфекційному шпиталі

Сьогодні, 27 липня, у Кременчуці зареєстрували два випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Захворіли 62-річна жінка та 66-річний чоловік. Пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря, а пацієнтка - в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційному шпиталі лікуються 11 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.

З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 8 кременчужан.

Всього зареєстровано 9433. Одужало 9129. Померло 274