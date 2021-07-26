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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Стало відомо коли хокеїсти «Кременчука» вийдуть з відпустки

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 85

 

Команда за кілька тижнів відправиться у Дружківку 

2 серпня хокейний клуб «Кременчук» розпочне підготовку в міжсезонні до сезону 2021/22. Кременчужани проведуть загальнокомандний збір та пройдуть медичне обстеження. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького хокейного клубу.

Ввечері 3 серпня підопічні Олександра Савицького вперше вийдуть на льодове тренування на арені «Айсберг». Льодові заняття проходитимуть у Кременчуці до 12 серпня, після чого чемпіон України 2020 року відправиться у Дружківку, де всьоме поспіль візьме участь у Відкритому Кубку Донбасу.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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