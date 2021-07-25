Хто завтра з кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 891

ПАТ «Полтаваобленерго» інформує кременчужан про те, що 26 липня в місті тимчасово відключатимуть подачу електроенергії. Причина полягатиме в проведенні планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Василя Симоненка,

вул. Соснівська,

вул Ігоря Сікорського,

вул. Андрія Ізюмова,

вул. Кропивницького,

вул. Газопровідна,

вул Кобзарська,

вул. Шмідта,

вул. Хімічна,

вул. Ракетна,

вул. Миколая Міхновського,

вул. Чайковського,

вул Луначарського,

пров. Кутузова,

пров. Андрія Ізюмова,

туп. Глобинський,

туп. Степана Разіна,

туп. Бажана

вул. Весняна,

вул. Бригадна,

вул. Нечая,

вул. Громадянська,

вул. Богдана Хмельницького,

вул. Ботанічна,

вул. Кооперативна,

вул. Пугачова,

вул. Лісна,

Лісна, вул Зелена,

вул. Пирогова,

вул. Кондратюка,

вул Кільцева,

пров. Пугачова,

пров. Весняний,

пров. Сєдова,

пров Пирогова,

пров. Бригадний,

пров. Дачний,

пров. Макаренка,

пров. 1-й Весняний,

пров. 2-й Весняний,

туп. Пугачова,

пров. Дачний,

пров. Весняний,

пров. 2-й

пров. Макаренка

вул. Гійома Боплана,

вул. Проектна,

вул. Сєдова,

вул. Лугова,

вул. Короленка,

пров. Проектний,

пров. Зелений,

пров. Нечая,

пров. Зв'язковий,

пров. Резервний,

пр. Сєдова,

туп. Зв'язковий

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: