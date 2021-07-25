Хто завтра з кременчужан залишиться без світла
Сьогодні, 13:29
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Причина - проведення ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» інформує кременчужан про те, що 26 липня в місті тимчасово відключатимуть подачу електроенергії. Причина полягатиме в проведенні планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Соснівська,
- вул Ігоря Сікорського,
- вул. Андрія Ізюмова,
- вул. Кропивницького,
- вул. Газопровідна,
- вул Кобзарська,
- вул. Шмідта,
- вул. Хімічна,
- вул. Ракетна,
- вул. Миколая Міхновського,
- вул. Чайковського,
- вул Луначарського,
- пров. Кутузова,
- пров. Андрія Ізюмова,
- туп. Глобинський,
- туп. Степана Разіна,
- туп. Бажана
- вул. Весняна,
- вул. Бригадна,
- вул. Нечая,
- вул. Громадянська,
- вул. Богдана Хмельницького,
- вул. Ботанічна,
- вул. Кооперативна,
- вул. Пугачова,
- вул. Лісна,
- вул Зелена,
- вул. Пирогова,
- вул. Кондратюка,
- вул Кільцева,
- пров. Пугачова,
- пров. Весняний,
- пров. Сєдова,
- пров Пирогова,
- пров. Бригадний,
- пров. Дачний,
- пров. Макаренка,
- пров. 1-й Весняний,
- пров. 2-й Весняний,
- туп. Пугачова,
- пров. Дачний,
- пров. Весняний,
- пров. 2-й
- пров. Макаренка
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Проектна,
- вул. Сєдова,
- вул. Лугова,
- вул. Короленка,
- пров. Проектний,
- пров. Зелений,
- пров. Нечая,
- пров. Зв'язковий,
- пров. Резервний,
- пр. Сєдова,
- туп. Зв'язковий
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Богдана Хмельницького,
- вул. Затонна,
- вул. Недогарська,
- пров. Річний,
- пров. Затонний,
- пров. Набережний,
- пров. Водний,
- пр. Річний
- вул. Говорова,
- вул. Військова,
- вул Миколи Кучми,
- вул. Редутна,
- вул. Олеся Гончара,
- пров. Деповська,
- пров. Столярний,
- пров. Редутний
- вул. Зинаїди Тулуб,
- вул. Паркова,
- вул. Андріївська,
- вул. Ново-Межева,
- пров. Фруктовий,
- пр. Парковий
- вул. Макаренка,
- вул. Лейтенанта Дніпрова,
- пров. Літературний
- вул. Олексія Древаля, Індустріальна,
- пров. Індустріальний
- вул. Перемоги, 1, 3, 3а, 5, 7,
- вул. Генерала Жадова, 1А, 10,
- вул. Першотравнева, 3, 15/1,
- пров. Поштовий, 2, 4, 6
- вул. Петра Калнишевського,
- вул. Сумська,
- вул Піщана,
- вул. Підгірна,
- вул Європейська,
- вул Маяковського,
- вул Переяслівська,
- пров. Бригадирівський,
- пров. Степана Бандери
- вул. Суворова,
- вул. Сурікова,
- вул Рєпіна,
- пров. Південний,
- пров. Ударний
- вул. Чкалова,
- пров. Сінний,
- пров. Приозерний,
- туп. Проточний