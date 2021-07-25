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Хто завтра з кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 891

 

Причина - проведення ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» інформує кременчужан про те, що 26 липня в місті тимчасово відключатимуть подачу електроенергії. Причина полягатиме в проведенні планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Соснівська,
  • вул  Ігоря Сікорського,
  • вул. Андрія Ізюмова,
  • вул. Кропивницького,
  • вул. Газопровідна,
  • вул  Кобзарська,
  • вул. Шмідта,
  • вул. Хімічна,
  • вул. Ракетна,
  • вул. Миколая Міхновського,
  • вул. Чайковського,
  • вул  Луначарського,
  • пров. Кутузова,
  • пров. Андрія Ізюмова,
  • туп. Глобинський,
  • туп. Степана Разіна,
  • туп. Бажана
  • вул. Весняна,
  • вул. Бригадна,
  • вул. Нечая,
  • вул. Громадянська,
  • вул. Богдана Хмельницького,
  • вул. Ботанічна,
  • вул. Кооперативна,
  • вул. Пугачова,
  • вул. Лісна,
  • вул Зелена,
  • вул. Пирогова,
  • вул. Кондратюка,
  • вул  Кільцева,
  • пров. Пугачова,
  • пров. Весняний,
  • пров. Сєдова,
  • пров  Пирогова,
  • пров. Бригадний,
  • пров. Дачний,
  • пров. Макаренка,
  • пров. 1-й Весняний,
  • пров. 2-й Весняний,
  • туп. Пугачова,
  • пров. Дачний,
  • пров. Весняний,
  • пров. 2-й
  • пров. Макаренка
  • вул. Гійома Боплана,
  • вул. Проектна,
  • вул. Сєдова,
  • вул. Лугова,
  • вул. Короленка,
  • пров. Проектний,
  • пров. Зелений,
  • пров. Нечая,
  • пров. Зв'язковий,
  • пров. Резервний,
  • пр. Сєдова,
  • туп. Зв'язковий

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Богдана Хмельницького,
  • вул. Затонна,
  • вул. Недогарська,
  • пров. Річний,
  • пров. Затонний,
  • пров. Набережний,
  • пров. Водний,
  • пр. Річний
  • вул. Говорова,
  • вул. Військова,
  • вул  Миколи Кучми,
  • вул. Редутна,
  • вул. Олеся Гончара,
  • пров. Деповська,
  • пров. Столярний,
  • пров. Редутний
  • вул. Зинаїди Тулуб,
  • вул. Паркова,
  • вул. Андріївська,
  • вул. Ново-Межева,
  • пров. Фруктовий,
  • пр. Парковий
  • вул. Макаренка,
  • вул. Лейтенанта Дніпрова,
  • пров. Літературний
  • вул. Олексія Древаля, Індустріальна,
  • пров. Індустріальний
  • вул. Перемоги, 1, 3, 3а, 5, 7,
  • вул. Генерала Жадова, 1А, 10,
  • вул. Першотравнева, 3, 15/1,
  • пров. Поштовий, 2, 4, 6
  • вул. Петра Калнишевського,
  • вул. Сумська,
  • вул  Піщана,
  • вул. Підгірна,
  • вул Європейська,
  • вул Маяковського,
  • вул Переяслівська,
  • пров. Бригадирівський,
  • пров. Степана Бандери
  • вул. Суворова,
  • вул. Сурікова,
  • вул Рєпіна,
  • пров. Південний,
  • пров. Ударний
  • вул. Чкалова,
  • пров. Сінний,
  • пров. Приозерний,
  • туп. Проточний
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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