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Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині відкрили військово-патріотичний табір Діброва

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 370

Школярі стали учасниками проєкту

Близько 50 школярів Новоселівської ОТГ Полтавського району стали учасниками цього пізнавально-розвиваючого проєкту військово-патріотичного спрямування.

Захід відбувся за ініціативи й підтримки керівництва Новоселівської територіальної громади, ГО «Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій», групи з військово-патріотичного виховання при Раді сприяння імплементації реформ Міноборони України, командування військових частин гарнізону.

Після офіційної частини гості оглянули зразки військової техніки та зброї, які представили: Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, військова частин Національної гвардії України, Полтавський районний ТЦК та СП.

Програма польового вишколу передбачає заняття з тактики, топографії, інженерної підготовки, організації несення добового наряду, проведення військово-спортивних змагань.

Упродовж першого дня учасники збору знайомилися зі зразками військової техніки, озброєння й військового спорядження, наданого командуванням 179-го об’єднаного навчально-тренувального центру військ зв’язку.

Природно, що зразки сучасних засобів зв’язку викликали у хлопчаків та дівчат особливий інтерес.

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Автор: Альона Душенко
Теги: навчання
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