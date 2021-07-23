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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За вчора щепилося більше тисячі кременчужан

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 301

 

Усього дві дози вакцини вже отримали 13 960 містян

22 липня в Центрі вакцинації населення від COVID-19 бригади ЦПМСД №1,2,3 проводили щеплення першою та другою дозами кременчужан, які записалися на щеплення. Всього вакциновано 486 осіб.

В пунктах щеплення ще вакциновано 660 осіб. Вцілому за 22 липня вакцинувалися 1 146 кременчужан. З них 786 отримали першу дозу, а 360 - другу.

Від початку вакцинальної кампанії однією дозою щеплені 23 064 жителі Кременчука, 13 960 - отримали по дві дози.

23 липня в Центрі вакцинації продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer та CoronaVac з 9.00 до 18.00 (приміщення Кременчуцького ліцею №11 за адресою вулиця Першотравнева, 53).

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Автор: Руслана Горгола
Теги: щеплення вакцина вакцинація
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