Пересувних пунктів вакцинації в Кременчуці поки що не буде

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 144

Запровадження таких пунктів не на часі, стаціонарний Центр в рази ефективніший

Днями в Полтаві розпочав роботу пересувний пункт вакцинації, і журналісти запитали у мера Кременчука, чи планується щось подібне у нашому місті.

Віталій Малецький відповів, що в зазначеному пункті на ринку обласного центру вакцинувалося 30 осіб, в той час як стаціонарний пункт вакцинації в Кременчуці за день обслуговує 700-800 людей, і запровадження пересувних центрів поки що не на часі.

- Вчора 1300 людей зробили щеплення в 11 школі (ліцей « Гарант » ), - уточнила Ольга Усанова, - Ми справляємось: Центр вдало розташований географічно, його легко дістатися з будь-якої точки міста.

Мер додав, що до початку навчального року вакцинація населення проводитиметься на базі ліцею «Гарант», а потім приміщення змінять:

- Зараз розглядають кілька варіантів приміщень, в які можна буде перевести Центр після 1 вересня. Розглядається приміщення ЦНАП та інші зручні для кременчужан місця.



