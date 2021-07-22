Пересувних пунктів вакцинації в Кременчуці поки що не буде

Днями в Полтаві розпочав роботу пересувний пункт вакцинації, і журналісти запитали у мера Кременчука, чи планується щось подібне у нашому місті.
Віталій Малецький відповів, що в зазначеному пункті на ринку обласного центру вакцинувалося 30 осіб, в той час як стаціонарний пункт вакцинації в Кременчуці за день обслуговує 700-800 людей, і запровадження пересувних центрів поки що не на часі.
Мер додав, що до початку навчального року вакцинація населення проводитиметься на базі ліцею «Гарант», а потім приміщення змінять: