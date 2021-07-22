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Буревій поламав дерева у «Міському саду»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 488

 

Як ліквідовували наслідки негоди

Нещодавня негода повалила дерева у Кременчуці. Дісталося і «Міському саду». Відео ліквідації наслідків негоди у Facebook опублікував директор цього парку Віталій Дедюрін.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: деревопад Міський сад
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