Піт, біль, втома: кременчужанин Руслан Ульянов на велосипеді підкорив ультрамарафон

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243,5 години в дорозі, позаду 1500 км шляху, 8120 м вертикального підйому і мінус 5 кг ваги. Таким у цифрах вийшов ультрамарафон TransUkraїne 2021 для велосипедиста, адвоката й колишнього депутата Кременчуцької міськради Руслана Ульянова. Дистанцію підкорив ще один кременчужанин Олександр Джулай. Вони майже одночасно фінішували у Львові.

Руслан Ульянов та Олександр Джулай

26 червня з Ірпеня (Київської області) стартувало 187 відчайдухів на велосипедах. Шлях до Львова пролягав через Овруч, ліси та польові дороги до Шацьких озер, далі через варшавську трасу до Дрогобича, Трускавця та озера Синевир.

Криваві мозолі на руках, розтерта шкіра, від напруги запалені зв'язки, ріки пролитого поту... У деяких велосипедистів були психологічні складнощі чи навіть галюцинації, інші - зупинялись на зупинці посидіти, закривали очі, а відкривши, виявляли, що пройшло вже декілька годин. Тому 65 спортсменів зійшли з дистанції. Проте наші кременчужани йшли до останнього.

Кременчужнин Руслан Ульянов вперше підкорював таку дистанцію. Він щодня долав в середньому 150 км. Руслан зізнався, що головна складність була в тому, що тренувався до гонки на асфальті: підбирав середню швидкість та тренував витривалість, але велику частину дороги цього марафону складали пісок, бруківка, каміння, фактично 40% подоланої дистанції - то був велокрос або й мтб, також у плани втрутився дощ, який випробовував марафонців 4 дні з 10.

- Ділянка в Карпатах від Тухольки до Нижніх Воріт через Верецький перевал (висота 841 м), на мою думку, найкраща з усього маршруту. Неймовірні види, тиша, стара дорога, на якій не зустрівся жоден автомобіль. Навіть дощ і поїздка в хмарі по перевалу не зіпсували вражень. Потім ідеальні дороги, нарешті припинився дощ, заїхав на перевал Воловця, насолодився видом на хребет Боржаву. Через кілька кілометрів третій чекпоінт в Пилипці, а далі - неймовірна за красою ділянка до Міжгір'я і крутий підйом на Синевірський перевал, а за ним – кінцева точка маршруту в Карпатах - озеро Синевір. Ось тут, після подолання 1950 кілометрів у висоту за добу я і зрозумів, що воно таке гори!, - поділився Руслан Ульянов.

Руслан розповів, що два кременчужанина майже пліч-о-пліч всю дистанцію їхали до фінішу. Олександр Джулай фінішував у Львові на годину раніше.

- Я зупинився на ночівлю в м. Стрий, а Олександр прийняв рішення їхати від самого Синевиру до фінішу у Львові, а це понад 230 км – без зупинки на ночівлю. Їхав всю останню ніч і весь ранок, дрімав на зупинці, ловив галюцинації від перевтоми, але фінішував на годину раніше за мене! Перед такою волею до перемоги знімаю капелюха! Ми, два кременчужанина, заочно їхали майже постійно поряд, зустрічались на чекпоінтах, зайняли 93 та 94 місця зі 185 учасників, - додав Руслан Ульянов.

Велосипедист запевняє, що якщо ви любите велосипед і готові випробувати себе – то обов'язково візьміть участь у такому заході.

- Якщо ви мрієте про непересічну екстремальну пригоду та любите подорожувати своєю країною і хочете її побачити такою, якою вона є без прикрас - то безумовно, це ваша подія, це ваше свято. Ви повернетесь з марафону іншою людиною і фізично, і ментально. Але до цієї події слід готуватись і фізично, і, головне, психологічно, бо ви маєте бути готовим стати на бій з найсильнішим суперником - із самим собою, зі своїми звичками, страхами, упередженнями, уявленнями про межі своїх можливостей, - поділився враженнями Руслан Ульянов.



