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Надзвичайні новини

На Полтавщині ВАЗ збив 5-річну дитину: хлопчик у лікарні

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 288

 

Обставини ДТП встановлюють

На Полтавщині ВАЗ збив 5-річну дитину. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 19 липня у селі Загребелля Гребінківської ОТГ. 

Хлопчика з травмами госпіталізували. Обставини ДТП встановлюють

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: дтп аварія постраждалі
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