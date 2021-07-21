На Полтавщині ВАЗ збив 5-річну дитину: хлопчик у лікарні

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Обставини ДТП встановлюють
На Полтавщині ВАЗ збив 5-річну дитину. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 19 липня у селі Загребелля Гребінківської ОТГ.
Хлопчика з травмами госпіталізували. Обставини ДТП встановлюють