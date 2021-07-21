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Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці відбувся благодійний шаховий турнір

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 428 Коментарів: 3

 

Змагання відбулися серед любителів

17 липня у Кременчуці відбувся благодійний шаховий турнір серед любителів. Відкритий благодійний шаховий турнір відбувся на тенісному корті «Прем'єр».

Турнір з шахів пройшов за швейцарською системою у 7 турів.

Переможцями та призерами змагань стали:

  • 1 місце - Карпов Анатолій 7/7;
  • 2 місце - Кибкало Володимир 5/7;
  • 3 місце - Попадюк Ольга 5/7.

Повна таблиця результатів на сторінці chess-results.

 

Організатор змагань боксер-професіонал Сергій Радченко розповів, що під час змагань вдалося зібрати 2 500 грн. Усі виручені кошти підуть на будівництво дитячо-спортивного майданчика у парку «Студентський».

Тренування заради дітей: Боксер Сергій Радченко проводить тренування, щоб побудувати дитячий майданчик
1
Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
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Коментарі: 3

3 303
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:04

а чего не пишут, что газ на заправках каждый день дорожает?


2 2
422
Чувааак:
Сьогодні, 13:36

Цитата: zzzzzz

а чего не пишут, что газ на заправках каждый день дорожает?

бо цього не бачить тільки той хто не користується газом.

То є все сезонне. Кожен рік як тільки я збираюсь на море - відразу дорожчає газ.

Мені вдалось завдяки додату з плеймаркета вихватить 80 літрів по 14.60 газу з Мотто


0 0
3 303
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:35

Цитата: Чувааак
То є все сезонне.
Средняя цена сжиженного газа 21 июля в сетях АЗС повысилась на 12 копеек до 16,42 грн/л, что является рекордным показателем за всю историю наблюдения стоимости продукта в Украине. 
 


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