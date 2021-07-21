17 липня у Кременчуці відбувся благодійний шаховий турнір серед любителів. Відкритий благодійний шаховий турнір відбувся на тенісному корті «Прем'єр».
Турнір з шахів пройшов за швейцарською системою у 7 турів.
Переможцями та призерами змагань стали:
Повна таблиця результатів на сторінці chess-results.
Організатор змагань боксер-професіонал Сергій Радченко розповів, що під час змагань вдалося зібрати 2 500 грн. Усі виручені кошти підуть на будівництво дитячо-спортивного майданчика у парку «Студентський».