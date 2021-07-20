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Кременчук, Україна, Світ

В Україні планують ввести кешбек за безготівкові розрахунки

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 887 Коментарів: 7

 

Головна мета документу – стимулювати громадян оплачувати товари карткою, замість готівки

14 липня на офіційному сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт № 5734-2, який передбачає введення всеукраїнського кешбеку за безготівкові розрахунки. Головна мета документу – стимулювати громадян оплачувати товари карткою, замість готівки.

Законопроєкт передбачає внесення змін у три Закони України: «Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні послуги» та «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». Вказані зміни, зокрема, передбачають:

  • введення термінологічного апарату;
  • встановлення граничного розміру ставки інтерчейндж (міжбанківської комісії);
  • запровадження механізму безумовного зменшення суми списання коштів, які підлягають сплаті за товари, роботи, послуги при безготівкових розрахунках;
  • встановлення відповідальності за недотримання передбаченого законом граничного розміру ставки.

Згідно документу, торговці заохочуватимуть покупців до оплати картами щляхом зменшення суми фактичного списання коштів на 0,1% за умови безготівкової оплати.

Щодо комісійної винагороди інтерчейндж*, то її розмір не зможе перевищувати:

  • з дня введення в дію цього Закону до 31 грудня 2022 року – 1,8% суми операції;
  • з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року – 1,6% суми операції;
  • з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року – 1,4% суми операції.
Задля збереження частки безготівкових розрахунків в загальній кількості платіжних операцій критично важливим є введення компенсаторного механізму для неминучого зменшення пропозицій програм лояльності для громадян, - сказано в документі.

Таким механізмом може стати зменшення вартості товарів робіт та послуг за умови безготівкової сплати за них. 

*інтерчейндж – розмір комісії, яку банк, що встановив термінал, сплачує банку, карткою якого розраховуються.

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: кешбек безготівкові розрахунки
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Коментарі: 7

3 294
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:35

так уже ж есть


3 0
1 220
hunter:
Сьогодні, 14:56

Так это будет "по зеленому",на ваш кешбек они введут еще налог,тоесть поимеют снова.А Вы что хотели разбагатеть?smile


12 1
76
Sharperok:
Сьогодні, 15:03

Цитата: zzzzzz

так уже ж есть

Есть но частные ,а то будет государсвенный! Аж плакать хочется, а процентик то каждый год уменьшается на 0,2 так глядишь за 10 лет еще и придется за кешбек доплачиватьsmile!


12 0
487
1
vortex:
Сьогодні, 15:33

smileПродавцы сделают кэшбек на оплату наличкой пару процентов и на этом вся стимуляция безнала закончится.

 

Я и раньше сомневался в умственных способностях наших парламентариев, но не думал что прям вот до такой степени...


8 2
12
dniprow:
Сьогодні, 16:50

УВАГА!!!!
Знижка на оплату готівкою!
Налітай!


1 0
338
JJAbrams:
Сьогодні, 16:56

Цитата: dniprow

УВАГА!!!!
Знижка на оплату готівкою!
Налітай!

Это как на алиэкспрессе? Товар стоил месяц назад 1000 грн, и вот акция, товар стоит 1200 грн и скидка 10 грн при оплате наликом?)


1 0
586
shtai:
Сьогодні, 17:09

Цитата: hunter

на ваш кешбек они введут еще налог

Монобанк так и работает уже много времени, так как это доход и забирает с суммы вывода 18%. За другие банки не знаю (Райфайзен и т.д.). У Привата бонусный счет, с которого можно только расчитаться (виртуальные деньги, в наличные перевести нельзя).


1 0

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