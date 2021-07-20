В Україні планують ввести кешбек за безготівкові розрахунки

14 липня на офіційному сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт № 5734-2, який передбачає введення всеукраїнського кешбеку за безготівкові розрахунки. Головна мета документу – стимулювати громадян оплачувати товари карткою, замість готівки.
Законопроєкт передбачає внесення змін у три Закони України: «Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні послуги» та «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». Вказані зміни, зокрема, передбачають:
Згідно документу, торговці заохочуватимуть покупців до оплати картами щляхом зменшення суми фактичного списання коштів на 0,1% за умови безготівкової оплати.
Щодо комісійної винагороди інтерчейндж*, то її розмір не зможе перевищувати:
Таким механізмом може стати зменшення вартості товарів робіт та послуг за умови безготівкової сплати за них.
*інтерчейндж – розмір комісії, яку банк, що встановив термінал, сплачує банку, карткою якого розраховуються.