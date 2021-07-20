В Україні планують ввести кешбек за безготівкові розрахунки

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 887 Коментарів: 7

14 липня на офіційному сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт № 5734-2, який передбачає введення всеукраїнського кешбеку за безготівкові розрахунки. Головна мета документу – стимулювати громадян оплачувати товари карткою, замість готівки.

Законопроєкт передбачає внесення змін у три Закони України: «Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні послуги» та «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». Вказані зміни, зокрема, передбачають:

введення термінологічного апарату;

встановлення граничного розміру ставки інтерчейндж (міжбанківської комісії);

запровадження механізму безумовного зменшення суми списання коштів, які підлягають сплаті за товари, роботи, послуги при безготівкових розрахунках;

встановлення відповідальності за недотримання передбаченого законом граничного розміру ставки.

Згідно документу, торговці заохочуватимуть покупців до оплати картами щляхом зменшення суми фактичного списання коштів на 0,1% за умови безготівкової оплати.

Щодо комісійної винагороди інтерчейндж*, то її розмір не зможе перевищувати:

з дня введення в дію цього Закону до 31 грудня 2022 року – 1,8% суми операції;

з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року – 1,6% суми операції;

з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року – 1,4% суми операції.

Задля збереження частки безготівкових розрахунків в загальній кількості платіжних операцій критично важливим є введення компенсаторного механізму для неминучого зменшення пропозицій програм лояльності для громадян, - сказано в документі.

Таким механізмом може стати зменшення вартості товарів робіт та послуг за умови безготівкової сплати за них.

*інтерчейндж – розмір комісії, яку банк, що встановив термінал, сплачує банку, карткою якого розраховуються.