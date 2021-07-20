«Екологічний паспорт Полтавської області»: про що можна дізнатися з документу

Кожен мешканець Полтавщини зможе ознайомитися зі станом довкілля та основних природніх ресурсів, побачити основні екологічні проблеми регіону
У вільному доступі з’явився «Екологічний паспорт Полтавської області», в якому відображається стан навколишнього середовища області та найважливіші екологічні проблеми регіону.
Документ підготував Департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОДА. На основі інформації, наданої суб’єктами моніторингу довкілля, структурними підрозділами обласної держадміністрації, підприємствами, організаціями та установами Полтавщини.
Екопаспорт містить такі відомості:
З текстом документу можна ознайомитись за посиланням.