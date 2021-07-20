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Кременчук, Полтавщина

«Екологічний паспорт Полтавської області»: про що можна дізнатися з документу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 412

 

Кожен мешканець Полтавщини зможе ознайомитися зі станом довкілля та основних природніх ресурсів, побачити основні екологічні проблеми регіону

У вільному доступі з’явився «Екологічний паспорт Полтавської області», в якому відображається стан навколишнього середовища області та найважливіші екологічні проблеми регіону.

Документ підготував Департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОДА. На основі інформації, наданої суб’єктами моніторингу довкілля, структурними підрозділами обласної держадміністрації, підприємствами, організаціями та установами Полтавщини.

Екопаспорт містить такі відомості:

  • чисельність населення;
  • фізико-географічна характеристика;
  • перелік екологічно небезпечних об’єктів;
  • атмосферне повітря;
  • водні ресурси;
  • земельні ресурси;
  • лісові ресурси;
  • рослинний світ;
  • тваринний світ;
  • природно-заповідний фонд Полтавської області;
  • формування екологічної мережі;
  • поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами;
  • радіаційна безпека;
  • моніторинг довкілля;
  • міжнародне співробітництво;
  • планування природоохоронної діяльності;
  • основні екологічні проблеми області.

 З текстом документу можна ознайомитись за посиланням.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: екологія екопаспорт навколишнє середовище
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