«Екологічний паспорт Полтавської області»: про що можна дізнатися з документу

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Кожен мешканець Полтавщини зможе ознайомитися зі станом довкілля та основних природніх ресурсів, побачити основні екологічні проблеми регіону