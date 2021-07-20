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Кременчук

21 липня в Кременчуці відключатимуть водопостачання: адреси

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 450

 

Причина - проведення ремонтних робіт на водопроводній мережі

КП «Кременчукводоканал» повідомляє, що 21 липня планується заміна двох засувок на водогоні по вулиці Лебединій, 79 і на перехресті вулиць Ватутіна та Маяковського. У зв’язку з проведенням робіт відбудеться припинення водопостачання до ряду житлових будинків з 8.30 до 19.00 (орієнтовно).

Припинять водопостачання за адресами:

  • вул. Лебедина, буд. 91, 87, 85, 83, 81, 79, 77, 63, 47, 21, 90, 94, 96, 89, 90, 102, 92;
  • вул. Маяковського, буд. 23/1, 17/2, 15, 13/2;
  • вул. Гетьмана Полуботка, буд. 39/92, 35, 1, 33, 31, 29, 23, 21/11, 13/10, 2/12, 26/19, 17, 8/28, 6, 15/21, 24/13, 26/2, 11;
  • вул. Зої Космодем’янської, буд. 15, 17, 4/23, 25;
  • вул. Котляревського, буд. 15, 17, 19/13;
  • просп. Лесі Українки, буд. 5, 4, 7, 9, 11,6, 8, 10;
  • вул. Вадима Пугачова, буд. 6, 6А;
  • вул. Партизанська, буд. 13, 15, 19, 20, 21/1;
  • вул. Лізи Чайкіної, буд. 1 – 17;
  • вул. Цегляна, буд. 1 – 33;
  • пров. Василя Стефаника, буд. 1/3 – 37/27;
  • вул. Зарічна, буд. 23/24 – 41;
  • тупик Проточний, буд. 5 – 12;
  • тупик Колгоспний, буд. 3/40 – 17/11;
  • тупик Сінний, буд. 20, 12, 21/7.

Під час відновлення водопостачання та промивки мереж можливе погіршення якості води у вищеназваних споживачів. Працівники КП «Кременчукводоканал» наголошують на необхідності подбати про запас води на період відключення.

Додаткову інформацію можна дізнатися за телефонами: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вода водопостачання графік відключень
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