У 2021 році українські бджолярі зможуть отримати до 60 000 гривень державної допомоги

Щоб отримати кошти, треба встигнути подати документи до 1 жовтня
Уряд вирішив продовжити програму фінансової підтримки бджолярів на 2021 рік, повідомляє agronews.ua. Про це йдеться в Постанові №517 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 107».
Згідно програми, по 200 гривень на кожну бджолосім’ю можуть отримати пасічники, які утримують від 10 до 300 сімей. Тим, у кого більш ніж 300 вуликів, видають максимальну суму підтримки 60 000 гривень.
Для отримання дотацій до органів місцевого самоврядування (за місцезнаходженням пасіки) до 1 жовтня треба подати наступні документи:
- копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;
- копію рішення про державну реєстрацію потужності;
- копію довідки про відкриття поточного рахунка, виданої банком (суб’єкти господарювання);
- копію довідки або договору про відкриття рахунка в банку (фізичні особи);
- копію паспорта громадянина України (фізичні особи);
- копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) (фізичні особи);
- копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (форма 24-сг (річна) на останню звітну дату на момент подання документів (суб’єкти господарювання, які є юридичними особами);
- довідку, видану органом місцевого самоврядування, про реєстрацію пасіки із зазначенням кількості наявних бджолосімей на останню звітну дату на момент подання документів (фізичні особи та фізичні особи — підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства).