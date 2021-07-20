У 2021 році українські бджолярі зможуть отримати до 60 000 гривень державної допомоги

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 99

Щоб отримати кошти, треба встигнути подати документи до 1 жовтня

Уряд вирішив продовжити програму фінансової підтримки бджолярів на 2021 рік, повідомляє agronews.ua. Про це йдеться в Постанові №517 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 107».

Згідно програми, по 200 гривень на кожну бджолосім’ю можуть отримати пасічники, які утримують від 10 до 300 сімей. Тим, у кого більш ніж 300 вуликів, видають максимальну суму підтримки 60 000 гривень.

Для отримання дотацій до органів місцевого самоврядування (за місцезнаходженням пасіки) до 1 жовтня треба подати наступні документи: